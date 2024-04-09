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Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун"
Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун" - РИА Новости, 09.04.2024
Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун"
Над Черным морем уничтожена противокорабельная ракета войск Украины "Нептун", над Белгородской и Воронежской областями — четыре беспилотника, сообщили во... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:11
2024-04-09T07:11
2024-04-09T08:16
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Над Черным морем уничтожена противокорабельная ракета войск Украины "Нептун", над Белгородской и Воронежской областями — четыре беспилотника, сообщили во вторник в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей, над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета", — сказали в ведомстве.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Воронежская область
Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун"
МО: над Черным морем уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун"