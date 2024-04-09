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Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун" - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:11 09.04.2024 (обновлено: 08:16 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938743049.html
Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун"
Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун" - РИА Новости, 09.04.2024
Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун"
Над Черным морем уничтожена противокорабельная ракета войск Украины "Нептун", над Белгородской и Воронежской областями — четыре беспилотника, сообщили во... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:11
2024-04-09T08:16
специальная военная операция на украине
черное море
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Над Черным морем уничтожена противокорабельная ракета войск Украины "Нептун", над Белгородской и Воронежской областями — четыре беспилотника, сообщили во вторник в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей, над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета", — сказали в ведомстве.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
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черное море, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Воронежская область
Над Черным морем уничтожили украинскую ракету "Нептун"

МО: над Черным морем уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун"

© Минобороны РФКорабль Черноморского флота
Корабль Черноморского флота
© Минобороны РФ
Корабль Черноморского флота . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Над Черным морем уничтожена противокорабельная ракета войск Украины "Нептун", над Белгородской и Воронежской областями — четыре беспилотника, сообщили во вторник в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей, над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета", — сказали в ведомстве.
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Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаВоронежская область
 
 
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