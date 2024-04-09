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Войска России нанесли удар по военному порту Очакова, заявили в подполье - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938742403.html
Войска России нанесли удар по военному порту Очакова, заявили в подполье
Войска России нанесли удар по военному порту Очакова, заявили в подполье - РИА Новости, 09.04.2024
Войска России нанесли удар по военному порту Очакова, заявили в подполье
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по военному порту города Очаков Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T06:52
2024-04-09T06:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николаевская область
херсонская область
сергей лебедев
украина
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ДОНЕЦК 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по военному порту города Очаков Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Ночью 9 апреля был прилет в городе Очаков. Местное сопротивление сообщает, что в 3:38 ночи был слышен звук мощного выхода. Стреляли чем-то дальнобойным в сторону Херсонской области из военного морпорта, а буквально через пару секунд туда, откуда стреляли, был прилет. Очень громкий и сильный", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по непроверенным данным, была уничтожена натовская установка самоходная артиллерийская установка вместе с расчетом.
https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938405945.html
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в мире, россия, николаевская область, херсонская область , сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Херсонская область , Сергей Лебедев, Украина
Войска России нанесли удар по военному порту Очакова, заявили в подполье

Координатор подполья: российские войска нанесли удар по военному порту Очакова

© РИА Новости / Захар ВиноградовУкраинский город Очаков
Украинский город Очаков - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Захар Виноградов
Украинский город Очаков. Архивное фото
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ДОНЕЦК 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по военному порту города Очаков Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Ночью 9 апреля был прилет в городе Очаков. Местное сопротивление сообщает, что в 3:38 ночи был слышен звук мощного выхода. Стреляли чем-то дальнобойным в сторону Херсонской области из военного морпорта, а буквально через пару секунд туда, откуда стреляли, был прилет. Очень громкий и сильный", - сказал собеседник агентства.
Координатор Николаевского подполья об ударах ВС России по топливным хранилищам Харькова - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
ВС России поразили топливные хранилища в Харькове, сообщило подполье
7 апреля, 15:46
Он добавил, что, по непроверенным данным, была уничтожена натовская установка самоходная артиллерийская установка вместе с расчетом.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНиколаевская областьХерсонская областьСергей ЛебедевУкраина
 
 
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