https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938742403.html

Войска России нанесли удар по военному порту Очакова, заявили в подполье

Войска России нанесли удар по военному порту Очакова, заявили в подполье - РИА Новости, 09.04.2024

Войска России нанесли удар по военному порту Очакова, заявили в подполье

Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по военному порту города Очаков Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T06:52

2024-04-09T06:52

2024-04-09T06:52

специальная военная операция на украине

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херсонская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по военному порту города Очаков Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Ночью 9 апреля был прилет в городе Очаков. Местное сопротивление сообщает, что в 3:38 ночи был слышен звук мощного выхода. Стреляли чем-то дальнобойным в сторону Херсонской области из военного морпорта, а буквально через пару секунд туда, откуда стреляли, был прилет. Очень громкий и сильный", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по непроверенным данным, была уничтожена натовская установка самоходная артиллерийская установка вместе с расчетом.

https://ria.ru/20240407/spetsoperatsiya-1938405945.html

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николаевская область

херсонская область

украина

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