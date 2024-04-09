https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938738565.html
Вертолет Ка-52 уничтожил разведгруппу ВСУ на Харьковском направлении
Вертолет Ка-52 уничтожил разведгруппу ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.04.2024
Вертолет Ка-52 уничтожил разведгруппу ВСУ на Харьковском направлении
Экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на харьковском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T05:07
2024-04-09T05:07
2024-04-09T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-28
ми-8 амтш
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290505_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8af90881ae08c59a882fe7269060d9b.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на харьковском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар производился экипажем вертолета Ка-52 неуправляемыми авиационными ракетами С-8, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации. По данным Минобороны, в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
https://ria.ru/20240409/krepost-1938732788.html
https://ria.ru/20240409/voyna-1938735597.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d2558bba6b629310a0bf499ba4a656c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, ми-8 амтш, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы РФ
Вертолет Ка-52 уничтожил разведгруппу ВСУ на Харьковском направлении
МО: экипаж Ка-52 уничтожил группу диверсантов ВСУ на Харьковском направлении
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на харьковском направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар производился экипажем вертолета Ка-52 неуправляемыми авиационными ракетами С-8, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации.
По данным Минобороны, в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.