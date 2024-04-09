https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938738565.html

Вертолет Ка-52 уничтожил разведгруппу ВСУ на Харьковском направлении

Вертолет Ка-52 уничтожил разведгруппу ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.04.2024

Вертолет Ка-52 уничтожил разведгруппу ВСУ на Харьковском направлении

Экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на харьковском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T05:07

2024-04-09T05:07

2024-04-09T05:07

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

ми-28

ми-8 амтш

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на харьковском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар производился экипажем вертолета Ка-52 неуправляемыми авиационными ракетами С-8, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации. По данным Минобороны, в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

https://ria.ru/20240409/krepost-1938732788.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, ми-8 амтш, вооруженные силы рф