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Вертолет Ка-52 уничтожил разведгруппу ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
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https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938738565.html
Вертолет Ка-52 уничтожил разведгруппу ВСУ на Харьковском направлении
Вертолет Ка-52 уничтожил разведгруппу ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 09.04.2024
Вертолет Ка-52 уничтожил разведгруппу ВСУ на Харьковском направлении
Экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на харьковском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T05:07
2024-04-09T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-28
ми-8 амтш
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на харьковском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар производился экипажем вертолета Ка-52 неуправляемыми авиационными ракетами С-8, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации. По данным Минобороны, в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
https://ria.ru/20240409/krepost-1938732788.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, ми-8 амтш, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы РФ
Вертолет Ка-52 уничтожил разведгруппу ВСУ на Харьковском направлении

МО: экипаж Ка-52 уничтожил группу диверсантов ВСУ на Харьковском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на харьковском направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил уничтожила диверсионно-разведывательную группу противника на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что удар производился экипажем вертолета Ка-52 неуправляемыми авиационными ракетами С-8, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись в место временной дислокации.
По данным Минобороны, в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-28Ми-8 АМТШВооруженные силы РФ
 
 
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