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Крымские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Крымские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.04.2024
Крымские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Крымские десантники из ПТРК "Фагот" уничтожили БТР иностранного производства и сорвали ротацию ВСУ под Вербовым в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T05:05
2024-04-09T05:05
2024-04-09T05:05
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Крымские десантники из ПТРК "Фагот" уничтожили БТР иностранного производства и сорвали ротацию ВСУ под Вербовым в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе совместной боевой работы подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведчиков гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии и расчета противотанкового ракетного комплекса "Фагот" в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области была сорвана ротация пехоты ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что при помощи БПЛА самолетного типа Supercam было обнаружено выдвижение бронетранспортера противника в сторону передовых позиций для проведения ротации. "Десантник-корректировщик немедленно передал координаты цели расчету ПТРК, которые метким пуском управляемой ракеты уничтожили бронетранспортер ВСУ, не позволив противнику провести ротацию личного состава", - пояснили в МО РФ. Уточняется, что в результате действий двух подразделений Феодосийского полка ВДВ были уничтожены бронеавтомобиль иностранного производства и до двух отделений пехоты противника.
https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Феодосия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Крымские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
МО: крымские десантники сорвали ротацию ВСУ под Вербовым в Запорожской области
ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Крымские десантники из ПТРК "Фагот" уничтожили БТР иностранного производства и сорвали ротацию ВСУ под Вербовым в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе совместной боевой работы подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведчиков гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии и расчета противотанкового ракетного комплекса "Фагот" в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области была сорвана ротация пехоты ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что при помощи БПЛА самолетного типа Supercam было обнаружено выдвижение бронетранспортера противника в сторону передовых позиций для проведения ротации.
"Десантник-корректировщик немедленно передал координаты цели расчету ПТРК, которые метким пуском управляемой ракеты уничтожили бронетранспортер ВСУ, не позволив противнику провести ротацию личного состава", - пояснили в МО РФ.
Уточняется, что в результате действий двух подразделений Феодосийского полка ВДВ были уничтожены бронеавтомобиль иностранного производства и до двух отделений пехоты противника.