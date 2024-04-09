https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938738409.html

Крымские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Крымские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.04.2024

Крымские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Крымские десантники из ПТРК "Фагот" уничтожили БТР иностранного производства и сорвали ротацию ВСУ под Вербовым в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T05:05

2024-04-09T05:05

2024-04-09T05:05

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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Крымские десантники из ПТРК "Фагот" уничтожили БТР иностранного производства и сорвали ротацию ВСУ под Вербовым в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе совместной боевой работы подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведчиков гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии и расчета противотанкового ракетного комплекса "Фагот" в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области была сорвана ротация пехоты ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что при помощи БПЛА самолетного типа Supercam было обнаружено выдвижение бронетранспортера противника в сторону передовых позиций для проведения ротации. "Десантник-корректировщик немедленно передал координаты цели расчету ПТРК, которые метким пуском управляемой ракеты уничтожили бронетранспортер ВСУ, не позволив противнику провести ротацию личного состава", - пояснили в МО РФ. Уточняется, что в результате действий двух подразделений Феодосийского полка ВДВ были уничтожены бронеавтомобиль иностранного производства и до двух отделений пехоты противника.

https://ria.ru/20240409/zelenskiy-1938737190.html

https://ria.ru/20240409/krepost-1938732788.html

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запорожская область, россия, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф