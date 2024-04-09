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Машины разминирования НАТО на Украине сами подрывались на минах - РИА Новости, 09.04.2024
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03:46 09.04.2024 (обновлено: 04:07 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938735982.html
Машины разминирования НАТО на Украине сами подрывались на минах
Машины разминирования НАТО на Украине сами подрывались на минах - РИА Новости, 09.04.2024
Машины разминирования НАТО на Украине сами подрывались на минах
Машины разминирования НАТО, которые применялись войсками Украины, в частности, во время попытки контрнаступления летом прошлого года, сами подрывались на минах... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T03:46
2024-04-09T04:07
украина
россия
германия
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Машины разминирования НАТО, которые применялись войсками Украины, в частности, во время попытки контрнаступления летом прошлого года, сами подрывались на минах российских оборонительных рубежей и оказались неэффективны, сообщается в статье журнала Минобороны РФ "Военная мысль", который имеется в распоряжении РИА Новости. В публикации журнала, посвященной развитию теории и практики преодоления минно-взрывных заграждений на основе опыта современных конфликтов, отмечается, что конфликты последних десятилетий показали недостатки установок разминирования типа разработанных еще во времена СССР машин УР-77 "Метеорит", которые должны проделывать проходы в минных заграждениях с помощью удлиненных зарядов. В этой связи, отмечает издание, анализ учений армий стран блока НАТО и организации боевой подготовки подразделений ВСУ показал, что упор в проделывании проходов в минно-взрывных заграждениях делался на машины разминирования, оснащенные сплошным тралом. Считалось, что их боевое применение обеспечит проделывание проходов в минных полях противника в кратчайшие сроки. "Именно с оглядкой на мнение западных специалистов ВСУ на начальном этапе контрнаступления основным средством преодоления минно-взрывных заграждений сделали машины разминирования Wisent 1 и боевые машины разграждения БМР-2. В итоге в первые часы контрнаступления ВСУ машины разграждения понесли большие потери при подрывах на минах и от эффективного огня средств ближнего боя и артиллерии обороняющихся соединений Вооруженных сил Российской Федерации", - указывается в публикации. Wisent 1 - машина разминирования производства Германии, оснащенная британскими устройствами для разминирования. Машина создана на шасси танков Leopard. В районе Работино в прошлом году, согласно открытым данным, войсками Украины были потеряны несколько таких машин. Как отмечают авторы статьи, можно сделать вывод, что механический способ (с помощью тралов и машин разминирования) проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях в современных военных конфликтах возможно применять только на участках с полностью подавленной системой огня противника. Журнал отмечает, что инженерные заграждения играют значительную роль во всех видах боя и оказывают существенное влияние на ведение боевых действий. Также в статье указывается на необходимость разработки перспективных средств преодоления минно-взрывных заграждений, которые будут наиболее безопасными и маневренными, иметь высокую степень автоматизации (автономности), что позволит максимально исключить участие саперов в проделывании проходов в минных полях противника на переднем крае обороны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, германия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ
Машины разминирования НАТО на Украине сами подрывались на минах

"Военная мысль": машины разминирования НАТО Wisent 1 сами подрывались на минах

© AP Photo / Shandyba MykytaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Машины разминирования НАТО, которые применялись войсками Украины, в частности, во время попытки контрнаступления летом прошлого года, сами подрывались на минах российских оборонительных рубежей и оказались неэффективны, сообщается в статье журнала Минобороны РФ "Военная мысль", который имеется в распоряжении РИА Новости.
В публикации журнала, посвященной развитию теории и практики преодоления минно-взрывных заграждений на основе опыта современных конфликтов, отмечается, что конфликты последних десятилетий показали недостатки установок разминирования типа разработанных еще во времена СССР машин УР-77 "Метеорит", которые должны проделывать проходы в минных заграждениях с помощью удлиненных зарядов.
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В этой связи, отмечает издание, анализ учений армий стран блока НАТО и организации боевой подготовки подразделений ВСУ показал, что упор в проделывании проходов в минно-взрывных заграждениях делался на машины разминирования, оснащенные сплошным тралом. Считалось, что их боевое применение обеспечит проделывание проходов в минных полях противника в кратчайшие сроки.
"Именно с оглядкой на мнение западных специалистов ВСУ на начальном этапе контрнаступления основным средством преодоления минно-взрывных заграждений сделали машины разминирования Wisent 1 и боевые машины разграждения БМР-2. В итоге в первые часы контрнаступления ВСУ машины разграждения понесли большие потери при подрывах на минах и от эффективного огня средств ближнего боя и артиллерии обороняющихся соединений Вооруженных сил Российской Федерации", - указывается в публикации.
Wisent 1 - машина разминирования производства Германии, оснащенная британскими устройствами для разминирования. Машина создана на шасси танков Leopard. В районе Работино в прошлом году, согласно открытым данным, войсками Украины были потеряны несколько таких машин.
Как отмечают авторы статьи, можно сделать вывод, что механический способ (с помощью тралов и машин разминирования) проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях в современных военных конфликтах возможно применять только на участках с полностью подавленной системой огня противника.
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Журнал отмечает, что инженерные заграждения играют значительную роль во всех видах боя и оказывают существенное влияние на ведение боевых действий.
Также в статье указывается на необходимость разработки перспективных средств преодоления минно-взрывных заграждений, которые будут наиболее безопасными и маневренными, иметь высокую степень автоматизации (автономности), что позволит максимально исключить участие саперов в проделывании проходов в минных полях противника на переднем крае обороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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