Машины разминирования НАТО на Украине сами подрывались на минах
"Военная мысль": машины разминирования НАТО Wisent 1 сами подрывались на минах
© AP Photo / Shandyba MykytaВСУ
© AP Photo / Shandyba Mykyta
ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Машины разминирования НАТО, которые применялись войсками Украины, в частности, во время попытки контрнаступления летом прошлого года, сами подрывались на минах российских оборонительных рубежей и оказались неэффективны, сообщается в статье журнала Минобороны РФ "Военная мысль", который имеется в распоряжении РИА Новости.
В публикации журнала, посвященной развитию теории и практики преодоления минно-взрывных заграждений на основе опыта современных конфликтов, отмечается, что конфликты последних десятилетий показали недостатки установок разминирования типа разработанных еще во времена СССР машин УР-77 "Метеорит", которые должны проделывать проходы в минных заграждениях с помощью удлиненных зарядов.
В этой связи, отмечает издание, анализ учений армий стран блока НАТО и организации боевой подготовки подразделений ВСУ показал, что упор в проделывании проходов в минно-взрывных заграждениях делался на машины разминирования, оснащенные сплошным тралом. Считалось, что их боевое применение обеспечит проделывание проходов в минных полях противника в кратчайшие сроки.
"Именно с оглядкой на мнение западных специалистов ВСУ на начальном этапе контрнаступления основным средством преодоления минно-взрывных заграждений сделали машины разминирования Wisent 1 и боевые машины разграждения БМР-2. В итоге в первые часы контрнаступления ВСУ машины разграждения понесли большие потери при подрывах на минах и от эффективного огня средств ближнего боя и артиллерии обороняющихся соединений Вооруженных сил Российской Федерации", - указывается в публикации.
Как отмечают авторы статьи, можно сделать вывод, что механический способ (с помощью тралов и машин разминирования) проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях в современных военных конфликтах возможно применять только на участках с полностью подавленной системой огня противника.
Журнал отмечает, что инженерные заграждения играют значительную роль во всех видах боя и оказывают существенное влияние на ведение боевых действий.
Также в статье указывается на необходимость разработки перспективных средств преодоления минно-взрывных заграждений, которые будут наиболее безопасными и маневренными, иметь высокую степень автоматизации (автономности), что позволит максимально исключить участие саперов в проделывании проходов в минных полях противника на переднем крае обороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.