https://ria.ru/20240409/spam-1938728253.html
Юрист раскрыл надежный способ прекратить спам-звонки и агрессивную рекламу
Юрист раскрыл надежный способ прекратить спам-звонки и агрессивную рекламу - РИА Новости, 09.04.2024
Юрист раскрыл надежный способ прекратить спам-звонки и агрессивную рекламу
Высокие штрафы за спам-звонки временно снизят их количество, но важно правильно подавать жалобу в ФАС на непрошеную рекламу, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T02:15
2024-04-09T02:15
2024-04-09T02:15
иван соловьев (юрист)
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Высокие штрафы за спам-звонки временно снизят их количество, но важно правильно подавать жалобу в ФАС на непрошеную рекламу, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что, согласно принятому недавно закону о повышении штрафов за спам-звонки и рекламу, граждан обяжут платить от 10 до 20 тысяч рублей, если нарушение докажут. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 тысяч до миллиона рублей.“Это должно избавить россиян от навязчивых звонков, особенно со стороны кредитных организаций, компаний — застройщиков и медицинских организаций, а также других любителей агрессивного маркетинга", — объясняет эксперт .Таким образом, если гражданину недостаточно блокировки звонков спамеров и пользования соответствующими услугами сотовых операторов и Роскомнадзора (система Антифрод), необходимо лично обратиться в ФАС с заявлением о нарушении законодательства о рекламе. Отправить жалобу можно по электронной почте delo@fas.gov.ru; через форму на сайте или письмом по адресу: 125993, Москва, Садовая-Кудринская ул., 11.Однако важно, чтобы сам абонент не давал согласие на рекламные рассылки и сообщения. Иногда хитрые маркетологи вынуждают человека невзначай поставить галочку в договоре или соглашении. “Если компания предоставит информацию, что гражданин сам согласился с распространением рекламы, то ФАСу придется извиняться", — признает юрист.
https://ria.ru/20240406/spam-1938257907.html
https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван соловьев (юрист), россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Иван Соловьев (юрист), Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Юрист раскрыл надежный способ прекратить спам-звонки и агрессивную рекламу
Юрист Соловьев посоветовал подать жалобу в ФАС на спам-звонки