https://ria.ru/20240409/spam-1938728253.html

Юрист раскрыл надежный способ прекратить спам-звонки и агрессивную рекламу

Юрист раскрыл надежный способ прекратить спам-звонки и агрессивную рекламу - РИА Новости, 09.04.2024

Юрист раскрыл надежный способ прекратить спам-звонки и агрессивную рекламу

Высокие штрафы за спам-звонки временно снизят их количество, но важно правильно подавать жалобу в ФАС на непрошеную рекламу, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T02:15

2024-04-09T02:15

2024-04-09T02:15

иван соловьев (юрист)

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Высокие штрафы за спам-звонки временно снизят их количество, но важно правильно подавать жалобу в ФАС на непрошеную рекламу, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Он напомнил, что, согласно принятому недавно закону о повышении штрафов за спам-звонки и рекламу, граждан обяжут платить от 10 до 20 тысяч рублей, если нарушение докажут. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 тысяч до миллиона рублей.“Это должно избавить россиян от навязчивых звонков, особенно со стороны кредитных организаций, компаний — застройщиков и медицинских организаций, а также других любителей агрессивного маркетинга", — объясняет эксперт .Таким образом, если гражданину недостаточно блокировки звонков спамеров и пользования соответствующими услугами сотовых операторов и Роскомнадзора (система Антифрод), необходимо лично обратиться в ФАС с заявлением о нарушении законодательства о рекламе. Отправить жалобу можно по электронной почте delo@fas.gov.ru; через форму на сайте или письмом по адресу: 125993, Москва, Садовая-Кудринская ул., 11.Однако важно, чтобы сам абонент не давал согласие на рекламные рассылки и сообщения. Иногда хитрые маркетологи вынуждают человека невзначай поставить галочку в договоре или соглашении. “Если компания предоставит информацию, что гражданин сам согласился с распространением рекламы, то ФАСу придется извиняться", — признает юрист.

https://ria.ru/20240406/spam-1938257907.html

https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html

россия

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Максим Горбачев

иван соловьев (юрист), россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии