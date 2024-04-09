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Создатели "Искандер-М" и "Панциря" достойно помогают в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:12 09.04.2024 (обновлено: 21:35 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/sozdateli-1938940815.html
Создатели "Искандер-М" и "Панциря" достойно помогают в СВО, заявил Путин
Создатели "Искандер-М" и "Панциря" достойно помогают в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.04.2024
Создатели "Искандер-М" и "Панциря" достойно помогают в СВО, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поздравил создателей "Искандер-М" и "Панциря" АО "Высокоточные комплексы" с 15-летием, отметив, что созданные ими ракетные... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:12
2024-04-09T21:35
безопасность
технологии
россия
владимир путин
высокоточные комплексы
т-34
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил создателей "Искандер-М" и "Панциря" АО "Высокоточные комплексы" с 15-летием, отметив, что созданные ими ракетные комплексы, боевые машины помогают достойно выполнять задачи в ходе СВО, соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. "Важно, что нынешний коллектив холдинга бережно хранит и развивает замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет новейшие технологии и перспективные решения. Сегодня созданные вами современные, мощные ракетные комплексы, боевые машины пехоты и десанта помогают нашим героям достойно выполнять поставленные задачи в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении. Президент отметил, что коллектив и ветераны холдинга могут гордиться историей предприятий, которые входят в состав "Высокоточных комплексов", и поколениями талантливых сотрудников, которые внесли вклад в укрепление промышленного и оборонного потенциала России. Также он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны сотрудники предприятий сумели быстро наладить выпуск широкой линейки приборов для военной техники и танков Т-34.
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безопасность, технологии, россия, владимир путин, высокоточные комплексы, т-34
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин, Высокоточные комплексы, Т-34, Специальная военная операция на Украине
Создатели "Искандер-М" и "Панциря" достойно помогают в СВО, заявил Путин

Путин: создатели "Искандер-М" и "Панциря" помогают достойно выполнять задачи СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил создателей "Искандер-М" и "Панциря" АО "Высокоточные комплексы" с 15-летием, отметив, что созданные ими ракетные комплексы, боевые машины помогают достойно выполнять задачи в ходе СВО, соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
«
"Важно, что нынешний коллектив холдинга бережно хранит и развивает замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет новейшие технологии и перспективные решения. Сегодня созданные вами современные, мощные ракетные комплексы, боевые машины пехоты и десанта помогают нашим героям достойно выполнять поставленные задачи в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что коллектив и ветераны холдинга могут гордиться историей предприятий, которые входят в состав "Высокоточных комплексов", и поколениями талантливых сотрудников, которые внесли вклад в укрепление промышленного и оборонного потенциала России. Также он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны сотрудники предприятий сумели быстро наладить выпуск широкой линейки приборов для военной техники и танков Т-34.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияВладимир ПутинВысокоточные комплексыТ-34
 
 
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