https://ria.ru/20240409/sozdateli-1938940815.html

Создатели "Искандер-М" и "Панциря" достойно помогают в СВО, заявил Путин

Создатели "Искандер-М" и "Панциря" достойно помогают в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 09.04.2024

Создатели "Искандер-М" и "Панциря" достойно помогают в СВО, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил создателей "Искандер-М" и "Панциря" АО "Высокоточные комплексы" с 15-летием, отметив, что созданные ими ракетные... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:12

2024-04-09T20:12

2024-04-09T21:35

безопасность

технологии

россия

владимир путин

высокоточные комплексы

т-34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил создателей "Искандер-М" и "Панциря" АО "Высокоточные комплексы" с 15-летием, отметив, что созданные ими ракетные комплексы, боевые машины помогают достойно выполнять задачи в ходе СВО, соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. "Важно, что нынешний коллектив холдинга бережно хранит и развивает замечательные традиции своих предшественников, активно внедряет новейшие технологии и перспективные решения. Сегодня созданные вами современные, мощные ракетные комплексы, боевые машины пехоты и десанта помогают нашим героям достойно выполнять поставленные задачи в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении. Президент отметил, что коллектив и ветераны холдинга могут гордиться историей предприятий, которые входят в состав "Высокоточных комплексов", и поколениями талантливых сотрудников, которые внесли вклад в укрепление промышленного и оборонного потенциала России. Также он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны сотрудники предприятий сумели быстро наладить выпуск широкой линейки приборов для военной техники и танков Т-34.

https://ria.ru/20240409/shreder-1938805788.html

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безопасность, технологии, россия, владимир путин, высокоточные комплексы, т-34