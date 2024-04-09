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Обзор нового смартфона HONOR Magic6 Pro: без компромиссов

Обзор нового смартфона HONOR Magic6 Pro: без компромиссов - РИА Новости, 09.04.2024

Обзор нового смартфона HONOR Magic6 Pro: без компромиссов

На российском рынке ритейлеры открыли предзаказ на HONOR Magic6 Pro (Мэджик6 Про) — флагман, в котором инженеры бренда собрали все лучшее, что доступно в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:53

2024-04-09T13:53

2024-04-09T13:53

технологии

смартфоны

гаджеты

россия

наука

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На российском рынке ритейлеры открыли предзаказ на HONOR Magic6 Pro (Мэджик6 Про) — флагман, в котором инженеры бренда собрали все лучшее, что доступно в Андроид-смартфонах в 2024 году и смогли изобрести кое-что новое. Новинка обращает на себя внимание впечатляющим дизайном, защищенным экраном с передовыми характеристиками, мощной платформой с технологиями искусственного интеллекта, тройной камерой HONOR Falcon (Фалкон) и кремний-углеродным аккумулятором второго поколения. На что способен флагман модельной линейки HONOR, выясняем в обзоре РИА Новости.ДизайнВнешний вид HONOR Magic6 Pro является эволюцией удачных решений, примененных в прошлогоднем Magic5 Pro (Мэджик5 Про): доминантой дизайна является камерный блок, расположенный в виде треугольника. Теперь он дополнен металлической рамкой в цвете рамы корпуса.Материалы корпуса в нашем случае — это стеклянная передняя панель, металлическая рамка и задняя панель, выполненная из текстурной экокожи. Оттенок последней напоминает свежую зелень, в руках ощущается приятно. Существует и классический черный вариант, где задник выполнен из закаленного стекла с матовым напылением.Какой бы цвет вы не выбрали, экран будет прикрыт стеклом HONOR NanoCrystal Shield (НаноКристал Шилд). По данным лаборатории HONOR, его защитные характеристики"в 10 раз выше" по сравнению с обычными стеклами и отличается устойчивостью к падениям. Кстати, "из коробки" на стекло нанесена защитная пленка, лишней она точно не будет. Как заведено в классе флагманских смартфонов, по бокам панель изгибается.HONOR Magic6 Pro защищен от воды и пыли по стандарту IP68 (АйПи68) — эта сертификация позволяет, например, снимать фото под водой.ДисплейВернемся к экрану смартфона, он заслуживает пристального внимания. Это 6,8-дюймовый OLED-дисплей (экран на основе органических светодиодов) с разрешением 1280x2800 пикселей и с адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц (LTPO-технология с применением низкотемпературного поликристаллического кремния). Magic6 Pro поддерживает все виды стандартов HDR-контента (Эйч-Ди-Ар, расширенный динамический диапазон), включая HDR10+ и Dolby Vision (Долби Вижн).Матрица фантастически яркая — пиковая яркость 5000 нит в режиме HDR и до 1600 нит полноэкранная, когда смартфон находится под прямыми солнечными лучами и включена авторегулировка яркости.Благодаря технологии LTPO смартфон умеет тонко регулировать частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц. Смартфон адаптируется к приложению, контенту и взаимодействию с телефоном. Например, максимальная частота обновления доступна и для игр, которые поддерживают высокую частоту кадров.Особая гордость HONOR — это безопасность экрана для глаз пользователя, сертифицированная сертификатами TUV (ТЮФ). Смартфон одним из первых на рынке получил высокочастотный ШИМ с частотой 4320 Гц. На практике это означает, что негативный эффект ШИМ-пульсации полностью отсутствует.Еще одной любопытной особенностью на стыке экрана и программного обеспечения стало перемещение выреза под фронтальную камеру и ToF-датчик (ТоФ-датчик, измеряющий глубину изображения) в центр экрана и его участие в работе интерфейса операционной системы. Пространство вокруг фронталки называется Magic Capsule (Мэджик Капсьюл) и способно отображать интерактивные уведомления от некоторых приложений, включая музыкальные сервисы, будильник или телефон. Касание этих уведомлений открывает подробную информацию и основные кнопки управления без необходимости отвлекаться от текущих дел и переключаться на другое приложение.Производительность и коммуникацииЗа производительность HONOR Magic6 Pro отвечает мощная мобильная платформа первой половины 2024 года, чипсет от чипмейкера Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 3 (Снапдрэгон 8 Джен 3). Восьмиядерный процессор изготовлен по 4-нм техпроцессу, суперъядро Cortex-X4 (Кортекс Экс-4) работает на тактовой частотой 3,3 ГГц, а обрабатывает графику видеоускоритель Adreno 750 (Адрено 750).В бенчмарке AnTuTu (АнТуТу) Magic6 Pro набирает колоссальные 1,8 миллиона баллов — это один из наиболее мощных смартфонов современности. Причем более 700 тысяч "попугаев" приходится на графическую часть. Иными словами, смартфон обеспечит высокую графическую производительность в любой мобильной игре — в популярный Genshin Impact (Геншин Импакт) удалось играть на ультра-настройках графики, выставив анимацию на 60 fps.Под максимальной нагрузкой смартфон с процессором Snapdragon 8 Gen 3 ведет себя довольно типично — снижение рабочей частоты чипсета кратковременно может достигать 60%. Но оптимизация и система охлаждения делают свое дело: троттлинг не носит затяжного характера, а корпус смартфона не разогревается и до 45 градусов по Цельсию.В России доступна конфигурация 12/512 ГБ. Это быстрая память, так, накопитель здесь отвечает скоростям стандарта UFS 4.0 (Ю-Эф-Эс 4.0), а оперативка — LPDDR5X (пятое поколение чипа памяти Д-РЭМ), что обеспечивает молниеносное чтение и запись данных.Смартфон получил самые современные интерфейсы связи и коммуникации, и даже больше: Вайфай 7, Bluetooth 5.3 (Блютуз 5/3), полный набор стандартов геолокации, NFC (Эн-Эф-Си), технология для бесконтактных платежей), поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения. Есть здесь и сверхбыстрый порт USB Type-C 3.2 (Ю-Эс-Би Тип С 3.2) с поддержкой DisplayPort 1.2 (ДисплейПорт 1.2) — при желании, картинку с HONOR Magic6 Pro можно выводить в максимальном качестве. Сюда даже добавлен инфракрасный порт для управления бытовой техникой.HONOR Magic6 Pro работает под управлением MagicOS 8.0 (Мэджик ОС 8.0) на базе Андроид 14. У платформы есть полная поддержка сервисов и приложений Google. HONOR обещает 4 крупных обновления ОС и 5 лет исправлений для обеспечения безопасности системы. В этой версии оболочки появились новые функции, которые стали возможны благодаря поддержке искусственного интеллекта на уровне платформы. Magic Portal (Мэджик Портал) с помощью ИИ-алгоритмов предугадывает намерения пользователя и позволяет одним жестом отправлять контент из приложения в приложение, тогда как обычно эти операции требуют нескольких касаний экрана. Например, Magic Portal "понимает", когда выделен адрес и сразу готов открыть его в Картах для построения маршрута, позволяет быстро создавать события в календаре, делать поиск по картинкам, делиться контентом в мессенджерах и так далее.Кастомизация HONOR носит не только программный характер. Так, смартфону достались три дополнительных фирменных чипа: C1+, S1 и E1. Первый отвечает за улучшенное подключение к сети и стабильную скорость передачи данных. Второй, дискретный чип безопасности, обеспечивает надежное и безопасное хранение паролей, биометрических данных и другой конфиденциальной информации локально на самом устройстве. А E1 — чип управления питанием.КамераВ камерном блоке HONOR Magic6 Pro находятся три сенсора. Главный на 50 Мп с лазерным автофокусом и оптическим стабилизатором. Но интереснее он линзой с переменной апертурой f/1,4 или f/2,0 — пока это редкость даже среди флагманских смартфонов.Второй датчик на 50 Мп состыкован со сверхширокоугольной линзой. Его "фишкой" является автофокус, благодаря чего "ширик" можно использовать для макроснимков. Наконец, третий датчик на 180 Мп оснащен перископной линзой, дающей оптическое 2,5-кратное увеличение. Причем сенсор имеет и оптическую стабилизацию, и фазовый автофокус.Основная камера Magic6 Pro делает красивые фотографии при дневном свете: уровень резкости и детализации очень хороши, динамический диапазон великолепен, автоматический баланс белого работает безошибочно, а насыщенность цветов выглядит естественной.Возможность управлять диафрагмой вручную есть в режиме Pro (Про), в автоматическом камера сама выбирает диафрагму f/1,4 или f/2,0 в зависимости от освещения и близости объекта съемки. Возможность управлять диафрагмой основной камеры полезна с точки зрения контроля глубины резкости при съемке относительно близких объектов.180-мп телеобъектив с 2,5-кратным зумом делает днем очень качественные снимки с отличной детализацией и без каких-либо шумов, а высокое разрешение сенсора также позволяет снимать с гибридным зумом 5х без потери качества и детализации. Динамический диапазон очень широк, контрастность снимков на высоте. Цветопередача приятная и достоверная. Кроме того, телевик отвечает за съемку в портретном режиме с зумом 2х, 2,5х и портретов самым крупным планом с пятикратным приближением и эффектным размытием фона.Сверхширокоугольная камера Magic6 Pro при дневной съемке не отстает по качеству от своих "коллег": заслуживают внимания динамический диапазон и цветопередача. Угол обзора линзы составляет здесь 122 градуса. На сенсор можно получить резкие и детализированные изображения с минимальной потерей резкости по краям кадра.HONOR Magic6 Pro по моде продвинутых Андроид-смартфонов получил автоматический ночной режим — система отлично определяет, когда вокруг мало света. Основная камера, несмотря на обработку при слабом освещении, сохраняет многие детали, автоматический баланс белого хорошо с этим справляется, а цвета сохраняют уровень точности и насыщенности. Снимки с 2,5-кратного телезума в темное время суток хороши. Детализация отличная, прорисована картинка относительно естественно, а цвета соответствуют основному сенсору. "Ширик" понравился ночью экспозицией и динамическим диапазоном, снимки на него красиво смотрятся с экрана смартфона.Несколько слов о фронтальной камере — несмотря на овальный вырез в экране, она здесь одна, на 50 Мп с автофокусом. Второй датчик представляет собой ToF-датчик, отвечающий за распознавание лиц, что редкость среди Андроид-смартфонов. Трехмерное сканирование обеспечивает высокий уровень безопасности, что позволяет использовать распознавание лиц не только для разблокировки, но также для автозаполнения паролей и входа в бансковские приложения. Что же касается самой селфи-камеры, она оснащена сенсором 50 Мп и поддерживает съемку с двумя углами обзора: 0,8х, чтобы захватить больше фона, и 1х - для крупных планов .Magic6 Pro - один из немногих флагманов на рынке, который способен записывать видео в 4K при 60 кадрах в секунду на все сенсоры. В процессе съемки мы можем плавно переключаться между ними. Для творческих личностей есть и отдельный "кинематографический" режим съемки при соотношении сторон кадра 21:9 с поддержкой LUT (Эл-Ю-Ти) для цветокоррекции при съемке или записью в формате LOG (ЛОГ) для последующей обработки в профессиональных видеоредакторах.В HONOR гордятся функцией AI Motion Sensing — это автоматический захват движения с поддержкой искусственного интеллекта. Для HONOR Magic6 Pro использован расширенный набор для обучения нейросети, что позволяет смартфону распознавать и автоматически фотографировать лучшие моменты с появлением в кадре людей, некоторых животных, а также 10 видов спортивных активностей: волейбол, скейтборд, баскетбол, прыжки в длину и других.Смартфон получил стереосистему из двух динамиков. Верхнему динамику назначается правый канал, когда Magic6 находится в вертикальной ориентации. В альбомной телефон будет переключать каналы в зависимости от фактической ориентации. Новинка звучит с насыщенными басами, сохраняя чистым звук и на максимальных значениях громкости.Если про разблокировку по лицу мы уже рассказали, то датчик дактилоскопии требует отдельного комментария. Подэкранный оптический сенсор отлично работает как с точки зрения скорости, так и с точки зрения точности определения отпечатка. Но для крупного смартфона он находится довольно низко, из-за чего трубку иногда приходится перехватывать.Тенденция по увеличению объема аккумулятора не обошла стороной и HONOR Magic6 Pro — смартфону досталась АКБ на 5600 мАч. Это кремниево-углеродная батарея HONOR второго поколения, благодаря ей удалось существенно повысить емкость аккумулятора без увеличения габаритов. Кроме того, аккумулятор устойчив к морозам до -20 градусов и сохраняет производительность на холоде. Усилия производителя по оптимизации и энергоэффективная платформа дали в итоге великолепную автономность: флагманский смартфон способен проработать полтора дня без подзарядки, выдав 10-12 часов свечения экрана. Это отличный результат.Максимальная мощность заряда, которую может "взять" Magic6 Pro по проводу — 80 ватт. Фирменная 100-ваттная зарядка HONOR SuperCharge зарядила смартфон от 0 до 100% за 44 минуты. Есть тут и беспроводная зарядка (на максимальной мощности 66 ватт) и даже реверсивная, когда смартфон способен дать энергию другим совместимым устройствам, например, беспроводной гарнитуре.ИтогоУ HONOR получился практически эталонный смартфон высокого ценового диапазона — здесь отлично практически все, флагманские характеристики позволяют решать с этим смартфоном практически любые задачи. Модель настолько удачна, что придраться в ней практически не к чему.Предзаказ на смартфон откроется 9 апреля и продлится до 15 апреля 2024 г. Цена составит 129 990 рублей. При оформлении предзаказаза действует спецпредложение: покупатель получает скидку в размере 20 тысяч рублей и планшет HONOR Pad 9 (8+128 ГБ) в подарок. Информация об организаторе, правилах спецпредложения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения на сайте.Информация о продавце:ООО "МВМ" , 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.Реклама, Рекламодатель ООО "ЭЛКО РУС", erid:4CQwVszH9pWwoxWDpmN

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, смартфоны, гаджеты, россия, наука