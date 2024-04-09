https://ria.ru/20240409/skvazhina-1938754553.html
В приамурском селе ввели режим ЧС из-за аварии на скважине
В приамурском селе ввели режим ЧС из-за аварии на скважине - РИА Новости, 09.04.2024
В приамурском селе ввели режим ЧС из-за аварии на скважине
Режим чрезвычайной ситуации ввели в микрорайоне села Возжаевка Амурской области, где после аварии на скважине без воды остались около 400 человек и несколько... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:26
2024-04-09T09:26
2024-04-09T09:26
возжаевка
амурская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_07211bb737fdbf8bed6d2a7d1b7826bb.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в микрорайоне села Возжаевка Амурской области, где после аварии на скважине без воды остались около 400 человек и несколько учреждений, сообщил глава Белогорского округа Приамурья Денис Инюточкин в Telegram-канале. "Сегодня в микрорайоне "Кирзавод" селе Возжаевка объявлен режим ЧС. Произошла авария на скважине. Сейчас без централизованного водоснабжения остаются четыре многоквартирных дома, в которых проживают около 400 человек, и несколько учреждений", - написал он. Как пояснил представитель Дальневосточной буровой компании, отремонтировать скважину невозможно. В неё под действием коррозии упала часть металлической трубы. Сейчас подавать воду жителям будут по временной схеме, на что потребуется около недели. В это время, начиная с сегодняшнего дня, в микрорайон воду будут привозить. Кроме того, власти округа готовят обращение к губернатору Приамурья, чтобы оперативно начать строительство новой скважины. Объект планировали возводить в текущем году, сейчас ситуация требует начать работы незамедлительно. "Скважину будем устанавливать по аналогии с той, что сейчас работает в микрорайоне "Гарнизон" села Возжаевка. Запустить объект, ориентировочно, должны в течении двух месяцев", - уточнил Инюточкин.
https://ria.ru/20240406/komissiya-1938254793.html
https://ria.ru/20240326/rudnik-1935828189.html
возжаевка
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_47903e55b18117d7a24bbeaa87d4281a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
возжаевка, амурская область, происшествия
Возжаевка, Амурская область, Происшествия
В приамурском селе ввели режим ЧС из-за аварии на скважине
В приамурском селе Возжаевка ввели режим ЧС из-за аварии на скважине
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апр – РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в микрорайоне села Возжаевка Амурской области, где после аварии на скважине без воды остались около 400 человек и несколько учреждений, сообщил глава Белогорского округа Приамурья Денис Инюточкин в Telegram-канале
.
"Сегодня в микрорайоне "Кирзавод" селе Возжаевка объявлен режим ЧС. Произошла авария на скважине. Сейчас без централизованного водоснабжения остаются четыре многоквартирных дома, в которых проживают около 400 человек, и несколько учреждений", - написал он.
Как пояснил представитель Дальневосточной буровой компании, отремонтировать скважину невозможно. В неё под действием коррозии упала часть металлической трубы. Сейчас подавать воду жителям будут по временной схеме, на что потребуется около недели. В это время, начиная с сегодняшнего дня, в микрорайон воду будут привозить.
Кроме того, власти округа готовят обращение к губернатору Приамурья, чтобы оперативно начать строительство новой скважины. Объект планировали возводить в текущем году, сейчас ситуация требует начать работы незамедлительно.
"Скважину будем устанавливать по аналогии с той, что сейчас работает в микрорайоне "Гарнизон" села Возжаевка. Запустить объект, ориентировочно, должны в течении двух месяцев", - уточнил Инюточкин.