https://ria.ru/20240409/skvazhina-1938754553.html

В приамурском селе ввели режим ЧС из-за аварии на скважине

В приамурском селе ввели режим ЧС из-за аварии на скважине - РИА Новости, 09.04.2024

В приамурском селе ввели режим ЧС из-за аварии на скважине

Режим чрезвычайной ситуации ввели в микрорайоне села Возжаевка Амурской области, где после аварии на скважине без воды остались около 400 человек и несколько... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:26

2024-04-09T09:26

2024-04-09T09:26

возжаевка

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в микрорайоне села Возжаевка Амурской области, где после аварии на скважине без воды остались около 400 человек и несколько учреждений, сообщил глава Белогорского округа Приамурья Денис Инюточкин в Telegram-канале. "Сегодня в микрорайоне "Кирзавод" селе Возжаевка объявлен режим ЧС. Произошла авария на скважине. Сейчас без централизованного водоснабжения остаются четыре многоквартирных дома, в которых проживают около 400 человек, и несколько учреждений", - написал он. Как пояснил представитель Дальневосточной буровой компании, отремонтировать скважину невозможно. В неё под действием коррозии упала часть металлической трубы. Сейчас подавать воду жителям будут по временной схеме, на что потребуется около недели. В это время, начиная с сегодняшнего дня, в микрорайон воду будут привозить. Кроме того, власти округа готовят обращение к губернатору Приамурья, чтобы оперативно начать строительство новой скважины. Объект планировали возводить в текущем году, сейчас ситуация требует начать работы незамедлительно. "Скважину будем устанавливать по аналогии с той, что сейчас работает в микрорайоне "Гарнизон" села Возжаевка. Запустить объект, ориентировочно, должны в течении двух месяцев", - уточнил Инюточкин.

https://ria.ru/20240406/komissiya-1938254793.html

https://ria.ru/20240326/rudnik-1935828189.html

возжаевка

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

возжаевка, амурская область, происшествия