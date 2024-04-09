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"Путин этого хочет": на Западе предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 09.04.2024
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12:42 09.04.2024 (обновлено: 13:10 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/shreder-1938805788.html
"Путин этого хочет": на Западе предложили неожиданный план по России
"Путин этого хочет": на Западе предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 09.04.2024
"Путин этого хочет": на Западе предложили неожиданный план по России
Западные страны в конечном итоге будут вынуждены начать мирные переговоры с Россией, поэтому им следует уже сейчас прислушаться к словам бывшего канцлера... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:42
2024-04-09T13:10
в мире
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герхард шредер
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Западные страны в конечном итоге будут вынуждены начать мирные переговоры с Россией, поэтому им следует уже сейчас прислушаться к словам бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о необходимости диалога с Москвой, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале.&quot;Единственный значимый голос, который немного иначе расставляет акценты, принадлежит бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. &lt;…&gt; По его мнению, Путин хочет закончить этот конфликт, и это нужно поддержать соответствующим образом&quot;, — отметил он.Кеппель подчеркнул, что западные СМИ, вместо распространения идеи о переговорах, продолжают очернять Россию. Он также добавил, что подобная воинственная политика в отношении России не привела союзников Киева к успеху. Кроме того, по мнению журналиста, Запад должен смириться с мыслью о переговорах, поскольку президент Украины Владимир Зеленский дает понять, что ВСУ может ожидать крах уже в скором времени."С перспективой переговоров придется подружиться. В связи с этим такие личности, как бывший немецкий канцлер, могут оказаться еще важнее", — заключил он.На прошлой неделе бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должна активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения конфликта на Украине. Как считает бывший канцлер, не только Германия, но и Франция должна выступить за мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240409/bombardirovschik-1938770827.html
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в мире, россия, германия, украина, герхард шредер, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Германия, Украина, Герхард Шредер, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Путин этого хочет": на Западе предложили неожиданный план по России

Журналист Кеппель призвал прислушаться к словам Шредера о переговорах с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Западные страны в конечном итоге будут вынуждены начать мирные переговоры с Россией, поэтому им следует уже сейчас прислушаться к словам бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о необходимости диалога с Москвой, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале.
«

"Единственный значимый голос, который немного иначе расставляет акценты, принадлежит бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. <…> По его мнению, Путин хочет закончить этот конфликт, и это нужно поддержать соответствующим образом", — отметил он.

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Кеппель подчеркнул, что западные СМИ, вместо распространения идеи о переговорах, продолжают очернять Россию. Он также добавил, что подобная воинственная политика в отношении России не привела союзников Киева к успеху. Кроме того, по мнению журналиста, Запад должен смириться с мыслью о переговорах, поскольку президент Украины Владимир Зеленский дает понять, что ВСУ может ожидать крах уже в скором времени.
"С перспективой переговоров придется подружиться. В связи с этим такие личности, как бывший немецкий канцлер, могут оказаться еще важнее", — заключил он.
На прошлой неделе бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должна активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения конфликта на Украине. Как считает бывший канцлер, не только Германия, но и Франция должна выступить за мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.
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