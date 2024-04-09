"Путин этого хочет": на Западе предложили неожиданный план по России
Журналист Кеппель призвал прислушаться к словам Шредера о переговорах с Россией
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Западные страны в конечном итоге будут вынуждены начать мирные переговоры с Россией, поэтому им следует уже сейчас прислушаться к словам бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о необходимости диалога с Москвой, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале.
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"Единственный значимый голос, который немного иначе расставляет акценты, принадлежит бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. <…> По его мнению, Путин хочет закончить этот конфликт, и это нужно поддержать соответствующим образом", — отметил он.
Кеппель подчеркнул, что западные СМИ, вместо распространения идеи о переговорах, продолжают очернять Россию. Он также добавил, что подобная воинственная политика в отношении России не привела союзников Киева к успеху. Кроме того, по мнению журналиста, Запад должен смириться с мыслью о переговорах, поскольку президент Украины Владимир Зеленский дает понять, что ВСУ может ожидать крах уже в скором времени.
"С перспективой переговоров придется подружиться. В связи с этим такие личности, как бывший немецкий канцлер, могут оказаться еще важнее", — заключил он.
На прошлой неделе бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должна активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов разрешения конфликта на Украине. Как считает бывший канцлер, не только Германия, но и Франция должна выступить за мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет. Там добавили, что абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.