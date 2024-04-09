Тульская прокуратура выяснит, как семья с детьми жила незамеченной в шалаше
Тульская прокуратура выяснит, как семья почти год жила в шалаше и топила печь
© Фото : Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской областиШалаш в Тульской области, где была найдена семья, находящаяся в федеральном розыске
Шалаш в Тульской области, где была найдена семья, находящаяся в федеральном розыске
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура Тульской области выяснит, как семья с двумя детьми в течение 11 месяцев могла жить незамеченной в шалаше в лесу, топить печь и выбираться в церковь и магазин, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства.
Накануне уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил, что находившуюся в федеральном розыске семью с двумя девочками 10 и 12 лет из Ярославской области нашли в Тульской области, где они 11 месяцев жили в шалаше. Шалаш, по данным Крупина, представлял собой самодельное строение, стены состояли из фанеры, крыша - кусок линолеума. Пищу готовили на костре, мылись в тазу. В школу и поликлинику дети не ходили. Омбудсмен уточнил, что суд ограничил мать девочек в правах, сами дети сейчас находятся на реабилитации в Тульской области, их опекуном планирует стать бабушка из Пермского края. Официальный представитель МВД Ирина Волк в свою очередь сообщила, что заявление о пропаже 34-летней дочери и внучек в возрасте 11 и 12 лет поступило в полицию от матери женщины, которая пояснила, что незадолго до исчезновения дочь начала проживать с ранее судимым уроженцем Перми.
"Прокуратура начала проверку с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. В частности, предстоит установить, почему никто не обратил внимания на ведущую отшельнический образ жизни семью с детьми, хотя они, по их словам, ходили в церковь, закупали продукты, топили печь в лесу", - отметила представитель прокуратуры.
Она рассказала РИА Новости, что мама девочек объяснила свое поведение тем, что желала скрыться от матери – ей якобы не понравился мужчина, с которым она в 2020 году сошлась после развода с мужем. Они познакомились по интернету. По словам женщины, мать настраивала против нее детей и соцслужбы. Поэтому семья сначала переехала из Пермского края в Ярославскую область, а когда бабушка нашла их там, уехала в Тульскую область. Несколько дней снимали квартиру посуточно, а потом поселились в шалаше, который, согласно объяснениям семьи, они нашли во время прогулок по лесу. Мужчина утеплил дом и хорошо его протапливал, отметила мама девочек, поэтому прошедшей суровой зимой никто не заболел. Сама она не могла найти работу, поэтому помогала в храме, за что ей давали еду, а сожитель, по ее словам, подрабатывал, сдавая металл. Когда были деньги, семья посещала городскую баню. Питьевую воду сначала покупали, а потом стали брать из святого источника неподалеку. Женщина уверяет, что хотя вся семья, будучи верующими людьми, ходила в церковь по выходным, они не просили помощи, старались не привлекать к себе внимание.