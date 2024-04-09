Макрон призвал Сербию к тесному согласованию решений с ЕС
Макрон призвал Сербию к тесному согласованию внешнеполитических решений с ЕС
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом.
Сербия является кандидатом в члены ЕС с 2012 года.
"Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более. Это стратегический выбор, который важно вновь подтвердить... Никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути. Вы готовы сделать этот стратегический выбор, и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперед, чтобы выполнить взятые на себя обязательства... Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике", - заявил Макрон на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, находящимся с визитом в Париже. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
По словам Макрона, на фоне продолжающегося конфликта на Украине началась "новая эра, которая также является эрой стремления к воссоединению нашей Европы".
"Интеграция Сербии отвечает нашим общим интересам в этой Европе", - добавил президент Франции. Он также заявил, что евроинтеграция - "не навязанный процесс, это ваш суверенный выбор".
"Это выбор свободно идти к модели, которая позволяет лучше вместе защищать наш суверенитет. Я убежден, что Сербия играет важную роль для усиления стратегической автономии Европейского союза", - подчеркнул французский лидер.
Глава сербского государства 7 апреля прибыл с рабочим визитом до 9 апреля во Францию. Вучич заявил, что надеется договориться с президентом Франции Эммануэлем Макроном о покупке 12 новых истребителей Rafale и похвалил французские ракеты класса "воздух-земля".
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что страны ЕС во многом утратили свой суверенитет. По словам российского лидера, из-за этого многие решения они принимают себе во вред.
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