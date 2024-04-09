https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938945016.html

Байден принял решение продлить санкционный режим в отношении России

Байден принял решение продлить санкционный режим в отношении России - РИА Новости, 09.04.2024

Байден принял решение продлить санкционный режим в отношении России

Президент США Джо Байден заявил, что принял решение продлить на один год режим санкций в отношении России в связи с "вредоносной деятельностью" российского... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:43

2024-04-09T20:43

2024-04-09T22:26

россия

сша

москва

владимир путин

джо байден

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что принял решение продлить на один год режим санкций в отношении России в связи с "вредоносной деятельностью" российского правительства за рубежом, говорится в обнародованном Белым домом письме главы государства к Конгрессу."Я принял решение сохранить режим чрезвычайного положения, введенный Указом номер 14 024, в отношении вредоносной зарубежной деятельности правительства Российской Федерации", - следует из документа. Как уточнил впоследствии Белый дом, режим санкций в отношении России "должен будет действовать еще год после 15 апреля 2024 года".В качестве основания для своего шага хозяин Белого дома приписал России подрыв проведения свободных выборов в союзных США странах, поощрение транснациональной коррупции, хакерскую деятельность, нарушение "устоявшихся принципов международного права", а также создание чрезвычайной угрозы нацбезопасности и интересам внешней политики и экономики Вашингтона. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938939183.html

https://ria.ru/20240404/bayden-1937733857.html

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сша

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