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Байден принял решение продлить санкционный режим в отношении России - РИА Новости, 09.04.2024
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20:43 09.04.2024 (обновлено: 22:26 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938945016.html
Байден принял решение продлить санкционный режим в отношении России
Байден принял решение продлить санкционный режим в отношении России - РИА Новости, 09.04.2024
Байден принял решение продлить санкционный режим в отношении России
Президент США Джо Байден заявил, что принял решение продлить на один год режим санкций в отношении России в связи с "вредоносной деятельностью" российского... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:43
2024-04-09T22:26
россия
сша
москва
владимир путин
джо байден
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что принял решение продлить на один год режим санкций в отношении России в связи с "вредоносной деятельностью" российского правительства за рубежом, говорится в обнародованном Белым домом письме главы государства к Конгрессу."Я принял решение сохранить режим чрезвычайного положения, введенный Указом номер 14 024, в отношении вредоносной зарубежной деятельности правительства Российской Федерации", - следует из документа. Как уточнил впоследствии Белый дом, режим санкций в отношении России "должен будет действовать еще год после 15 апреля 2024 года".В качестве основания для своего шага хозяин Белого дома приписал России подрыв проведения свободных выборов в союзных США странах, поощрение транснациональной коррупции, хакерскую деятельность, нарушение "устоявшихся принципов международного права", а также создание чрезвычайной угрозы нацбезопасности и интересам внешней политики и экономики Вашингтона. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938939183.html
https://ria.ru/20240404/bayden-1937733857.html
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россия, сша, москва, владимир путин, джо байден, санкции в отношении россии
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Джо Байден, Санкции в отношении России
Байден принял решение продлить санкционный режим в отношении России

Белый дом: Байден продлил санкционный режим в отношении России

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что принял решение продлить на один год режим санкций в отношении России в связи с "вредоносной деятельностью" российского правительства за рубежом, говорится в обнародованном Белым домом письме главы государства к Конгрессу.
«
"Я принял решение сохранить режим чрезвычайного положения, введенный Указом номер 14 024, в отношении вредоносной зарубежной деятельности правительства Российской Федерации", - следует из документа.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Вице-президент ЕК заявил о проблемах при согласовании санкций против России
Вчера, 20:01
Как уточнил впоследствии Белый дом, режим санкций в отношении России "должен будет действовать еще год после 15 апреля 2024 года".
В качестве основания для своего шага хозяин Белого дома приписал России подрыв проведения свободных выборов в союзных США странах, поощрение транснациональной коррупции, хакерскую деятельность, нарушение "устоявшихся принципов международного права", а также создание чрезвычайной угрозы нацбезопасности и интересам внешней политики и экономики Вашингтона.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Душераздирающе": американская журналистка раскрыла секрет Байдена
4 апреля, 03:18
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинДжо БайденСанкции в отношении России
 
 
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