Байден принял решение продлить санкционный режим в отношении России
Белый дом: Байден продлил санкционный режим в отношении России
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что принял решение продлить на один год режим санкций в отношении России в связи с "вредоносной деятельностью" российского правительства за рубежом, говорится в обнародованном Белым домом письме главы государства к Конгрессу.
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"Я принял решение сохранить режим чрезвычайного положения, введенный Указом номер 14 024, в отношении вредоносной зарубежной деятельности правительства Российской Федерации", - следует из документа.
Как уточнил впоследствии Белый дом, режим санкций в отношении России "должен будет действовать еще год после 15 апреля 2024 года".
В качестве основания для своего шага хозяин Белого дома приписал России подрыв проведения свободных выборов в союзных США странах, поощрение транснациональной коррупции, хакерскую деятельность, нарушение "устоявшихся принципов международного права", а также создание чрезвычайной угрозы нацбезопасности и интересам внешней политики и экономики Вашингтона.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.