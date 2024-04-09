https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938939183.html

Вице-президент ЕК заявил о проблемах при согласовании санкций против России

Вице-президент ЕК заявил о проблемах при согласовании санкций против России - РИА Новости, 10.04.2024

Вице-президент ЕК заявил о проблемах при согласовании санкций против России

Евросоюз работает над новым пакетом ограничений против России, рассчитывает принять его весной, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-09T20:01

2024-04-09T20:01

2024-04-10T00:40

экономика

россия

евросоюз

еврокомиссия

валдис домбровскис

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Евросоюз работает над новым пакетом ограничений против России, рассчитывает принять его весной, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских санкций."Мы начали подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть согласован весной. Он должен включить большой список ограничений с сильным уклоном на борьбу против обхода санкций — в морском секторе, к примеру, Россия продолжает пытаться нарушать ценовой потолок на экспорт своей нефти", — сказал он.Домбровскис также признал, что "доступное пространство для принятия новых мер становится все более ограниченным, дискуссии между государствами — членами ЕС становятся все более трудными".После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. В частности, в конце февраля Евросоюз утвердил уже 13-й пакет ограничений. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240404/sanktsii-1937739321.html

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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, валдис домбровскис