Вице-президент ЕК заявил о проблемах при согласовании санкций против России
Вице-президент ЕК: согласовать новые санкции против РФ становится все труднее
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Евросоюз работает над новым пакетом ограничений против России, рассчитывает принять его весной, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских санкций.
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"Мы начали подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть согласован весной. Он должен включить большой список ограничений с сильным уклоном на борьбу против обхода санкций — в морском секторе, к примеру, Россия продолжает пытаться нарушать ценовой потолок на экспорт своей нефти", — сказал он.
Домбровскис также признал, что "доступное пространство для принятия новых мер становится все более ограниченным, дискуссии между государствами — членами ЕС становятся все более трудными".
После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. В частности, в конце февраля Евросоюз утвердил уже 13-й пакет ограничений. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.