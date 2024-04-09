https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938746923.html

Ван И назвал односторонние санкции актом запугивания

Ван И назвал односторонние санкции актом запугивания - РИА Новости, 09.04.2024

Ван И назвал односторонние санкции актом запугивания

Односторонние санкции являются актом запугивания, Китай и РФ выступают против, все страны должны объединиться, чтобы противостоять этому, заявил на... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:19

2024-04-09T08:19

2024-04-09T08:38

китай

россия

ван и (политик)

в мире

сергей лавров

пекин

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Односторонние санкции являются актом запугивания, Китай и РФ выступают против, все страны должны объединиться, чтобы противостоять этому, заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Ван И."Односторонние санкции являются типичным актом запугивания, который нарушает международное право, справедливый и закономерный международный порядок, а также идет вразрез с тенденцией мирового развития и прогресса", - заявил Ван И.Он подчеркнул, что "Китай решительно выступает против, Россия решительно выступает против, и все страны должны объединиться, чтобы совместно противостоять этому".Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств двух стран.

https://ria.ru/20240404/sanktsii-1937739321.html

https://ria.ru/20240403/sanktsii-1937693381.html

китай

россия

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, ван и (политик), в мире, сергей лавров, пекин