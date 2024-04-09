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Ван И назвал односторонние санкции актом запугивания - РИА Новости, 09.04.2024
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08:19 09.04.2024 (обновлено: 08:38 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938746923.html
Ван И назвал односторонние санкции актом запугивания
Ван И назвал односторонние санкции актом запугивания - РИА Новости, 09.04.2024
Ван И назвал односторонние санкции актом запугивания
Односторонние санкции являются актом запугивания, Китай и РФ выступают против, все страны должны объединиться, чтобы противостоять этому, заявил на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:19
2024-04-09T08:38
китай
россия
ван и (политик)
в мире
сергей лавров
пекин
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Односторонние санкции являются актом запугивания, Китай и РФ выступают против, все страны должны объединиться, чтобы противостоять этому, заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Ван И."Односторонние санкции являются типичным актом запугивания, который нарушает международное право, справедливый и закономерный международный порядок, а также идет вразрез с тенденцией мирового развития и прогресса", - заявил Ван И.Он подчеркнул, что "Китай решительно выступает против, Россия решительно выступает против, и все страны должны объединиться, чтобы совместно противостоять этому".Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств двух стран.
https://ria.ru/20240404/sanktsii-1937739321.html
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китай, россия, ван и (политик), в мире, сергей лавров, пекин
Китай, Россия, Ван И (политик), В мире, Сергей Лавров, Пекин
Ван И назвал односторонние санкции актом запугивания

Ван И призвал объединиться, чтобы противостоять односторонним санкциям

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Односторонние санкции являются актом запугивания, Китай и РФ выступают против, все страны должны объединиться, чтобы противостоять этому, заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Односторонние санкции являются типичным актом запугивания, который нарушает международное право, справедливый и закономерный международный порядок, а также идет вразрез с тенденцией мирового развития и прогресса", - заявил Ван И.
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Он подчеркнул, что "Китай решительно выступает против, Россия решительно выступает против, и все страны должны объединиться, чтобы совместно противостоять этому".
Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств двух стран.
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КитайРоссияВан И (политик)В миреСергей ЛавровПекин
 
 
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