https://ria.ru/20240409/sanktsii-1938746923.html
Ван И назвал односторонние санкции актом запугивания
Ван И назвал односторонние санкции актом запугивания - РИА Новости, 09.04.2024
Ван И назвал односторонние санкции актом запугивания
Односторонние санкции являются актом запугивания, Китай и РФ выступают против, все страны должны объединиться, чтобы противостоять этому, заявил на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:19
2024-04-09T08:19
2024-04-09T08:38
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ван и (политик)
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пекин
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Односторонние санкции являются актом запугивания, Китай и РФ выступают против, все страны должны объединиться, чтобы противостоять этому, заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Ван И."Односторонние санкции являются типичным актом запугивания, который нарушает международное право, справедливый и закономерный международный порядок, а также идет вразрез с тенденцией мирового развития и прогресса", - заявил Ван И.Он подчеркнул, что "Китай решительно выступает против, Россия решительно выступает против, и все страны должны объединиться, чтобы совместно противостоять этому".Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств двух стран.
https://ria.ru/20240404/sanktsii-1937739321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, ван и (политик), в мире, сергей лавров, пекин
Китай, Россия, Ван И (политик), В мире, Сергей Лавров, Пекин
Ван И назвал односторонние санкции актом запугивания
Ван И призвал объединиться, чтобы противостоять односторонним санкциям
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Односторонние санкции являются актом запугивания, Китай и РФ выступают против, все страны должны объединиться, чтобы противостоять этому, заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Односторонние санкции являются типичным актом запугивания, который нарушает международное право, справедливый и закономерный международный порядок, а также идет вразрез с тенденцией мирового развития и прогресса", - заявил Ван И.
Он подчеркнул, что "Китай решительно выступает против, Россия решительно выступает против, и все страны должны объединиться, чтобы совместно противостоять этому".
Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
во вторник провели в Пекине
двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств двух стран.