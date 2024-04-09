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В России объявили в розыск норвежскую наемницу, воюющую на стороне ВСУ
В России объявили в розыск норвежскую наемницу, воюющую на стороне ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
В России объявили в розыск норвежскую наемницу, воюющую на стороне ВСУ
МВД РФ объявило в розыск воюющую на стороне ВСУ норвежскую наемницу и бывшего члена Саамского парламента Сандру Эйру, следует из базы розыска ведомства. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:55
2024-04-09T10:55
2024-04-09T11:02
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск воюющую на стороне ВСУ норвежскую наемницу и бывшего члена Саамского парламента Сандру Эйру, следует из базы розыска ведомства. "Сандра Эйра, 21.6.1986. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ведомственной базе. Уголовная статья, по которой она объявлена в розыск, не уточняется. На странице Эйры в Facebook* указано, что она воюет на стороне ВСУ с 2022 года, а до того была членом Саамского парламента Норвегии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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россия, норвегия, вооруженные силы украины, facebook
Россия, Норвегия, Вооруженные силы Украины, Facebook
В России объявили в розыск норвежскую наемницу, воюющую на стороне ВСУ
МВД России объявило в розыск норвежскую наемницу Сандру Эйру