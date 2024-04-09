https://ria.ru/20240409/sammit-1938884208.html

Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявило посольство

Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявило посольство - РИА Новости, 09.04.2024

Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявило посольство

Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:39

2024-04-09T16:39

2024-04-09T16:52

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ЖЕНЕВА, 9 апр - РИА Новости. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран."Швейцарская сторона не направляла России приглашения на конференцию. В то же время наша позиция хороша известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет", - сказал он. Хохлов добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Швейцарский президент ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.

https://ria.ru/20240328/sammit-1936488652.html

https://ria.ru/20240318/peregovory-1934123491.html

https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, швейцария, украина, в мире