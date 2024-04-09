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Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявило посольство - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 09.04.2024 (обновлено: 16:52 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/sammit-1938884208.html
Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявило посольство
Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявило посольство - РИА Новости, 09.04.2024
Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявило посольство
Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:39
2024-04-09T16:52
специальная военная операция на украине
россия
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ЖЕНЕВА, 9 апр - РИА Новости. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран."Швейцарская сторона не направляла России приглашения на конференцию. В то же время наша позиция хороша известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет", - сказал он. Хохлов добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Швейцарский президент ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
https://ria.ru/20240328/sammit-1936488652.html
https://ria.ru/20240318/peregovory-1934123491.html
https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061884.html
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россия, швейцария, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Швейцария, Украина, В мире
Россия не приедет на саммит по Украине в Швейцарии, заявило посольство

Посольство в Берне: Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 апр - РИА Новости. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.
В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине из-за России
28 марта, 21:22
"Швейцарская сторона не направляла России приглашения на конференцию. В то же время наша позиция хороша известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет", - сказал он. Хохлов добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Швейцарский президент ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
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