https://ria.ru/20240409/ruviki-1938821475.html

Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на ВДНХ

Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на ВДНХ - РИА Новости, 09.04.2024

Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на ВДНХ

Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на выставке "Россия" на ВДНХ в честь 30-летия Рунета, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики". РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:36

2024-04-09T13:36

2024-04-09T13:36

выставка-форум "россия"

технологии

рувики

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на выставке "Россия" на ВДНХ в честь 30-летия Рунета, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики". "Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на выставке "Россия" в честь 30-летия Рунета. Пространство имеет форму куба с интерактивными экранами, динамичной подсветкой и объемными фигурами", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что павильон представлен в виде интерактивного куба с зеркальными поверхностями, он символизирует бесконечность знаний и бескрайность информации. "Любой гость может пройти викторину: мы подготовили блок вопросов как для взрослых, так и для детей. И получить призы от новой интернет-энциклопедии", - приводятся слова заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям Елены Литовченко. Пространство "Рувики" находится рядом с 75-м павильоном ВДНХ. "Рувики" – новая открытая интернет-энциклопедия. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором "Рувики", но гарантами верификации материалов выступают профессионалы.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html

https://ria.ru/20240307/vystavka-1931747916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, рувики