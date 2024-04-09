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Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на ВДНХ - РИА Новости, 09.04.2024
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13:36 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/ruviki-1938821475.html
Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на ВДНХ
Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на ВДНХ - РИА Новости, 09.04.2024
Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на ВДНХ
Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на выставке "Россия" на ВДНХ в честь 30-летия Рунета, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики". РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:36
2024-04-09T13:36
выставка-форум "россия"
технологии
рувики
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на выставке "Россия" на ВДНХ в честь 30-летия Рунета, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики". "Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на выставке "Россия" в честь 30-летия Рунета. Пространство имеет форму куба с интерактивными экранами, динамичной подсветкой и объемными фигурами", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что павильон представлен в виде интерактивного куба с зеркальными поверхностями, он символизирует бесконечность знаний и бескрайность информации. "Любой гость может пройти викторину: мы подготовили блок вопросов как для взрослых, так и для детей. И получить призы от новой интернет-энциклопедии", - приводятся слова заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям Елены Литовченко. Пространство "Рувики" находится рядом с 75-м павильоном ВДНХ. "Рувики" – новая открытая интернет-энциклопедия. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором "Рувики", но гарантами верификации материалов выступают профессионалы.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1928921367.html
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технологии, рувики
Выставка-форум "Россия", Технологии, Рувики
Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на ВДНХ

Павильон "Рувики" открылся на выставке "Россия" в честь юбилея Рунета

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОткрытие стенда российской интернет-энциклопедии РУВИКИ на выставке "Россия"
Открытие стенда российской интернет-энциклопедии РУВИКИ на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Открытие стенда российской интернет-энциклопедии РУВИКИ на выставке "Россия"
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на выставке "Россия" на ВДНХ в честь 30-летия Рунета, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рувики".
«
"Павильон интернет-энциклопедии "Рувики" открылся на выставке "Россия" в честь 30-летия Рунета. Пространство имеет форму куба с интерактивными экранами, динамичной подсветкой и объемными фигурами", - сообщили в пресс-службе.
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Отмечается, что павильон представлен в виде интерактивного куба с зеркальными поверхностями, он символизирует бесконечность знаний и бескрайность информации.
"Любой гость может пройти викторину: мы подготовили блок вопросов как для взрослых, так и для детей. И получить призы от новой интернет-энциклопедии", - приводятся слова заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям Елены Литовченко.
Пространство "Рувики" находится рядом с 75-м павильоном ВДНХ.
"Рувики" – новая открытая интернет-энциклопедия. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором "Рувики", но гарантами верификации материалов выступают профессионалы.
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