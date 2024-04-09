https://ria.ru/20240409/rubinshteyn-1938850232.html

Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок

Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок - РИА Новости, 09.04.2024

Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок

Водитель, задавивший поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, получил условный срок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:01

2024-04-09T15:01

2024-04-09T15:14

москва

россия

лев рубинштейн

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Водитель, задавивший поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, получил условный срок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он и умер."Мужчина признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.Как ранее сообщал столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числилось 19 эпизодов нарушений ПДД.Дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, было возбуждено в отношении 63-летнего Александра Димова, ему грозило до 5 лет лишения свободы, рассказали РИА Новости в Останкинском суде Москвы, отметив, что обвиняемый полностью признал вину, рассчитывая на более мягкое наказание, и дело рассматривалось в особом порядке.Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".

https://ria.ru/20240114/rubinshteyn-1921275186.html

https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, лев рубинштейн, происшествия