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Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок - РИА Новости, 09.04.2024
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15:01 09.04.2024 (обновлено: 15:14 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/rubinshteyn-1938850232.html
Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок
Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок - РИА Новости, 09.04.2024
Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок
Водитель, задавивший поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, получил условный срок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:01
2024-04-09T15:14
москва
россия
лев рубинштейн
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Водитель, задавивший поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, получил условный срок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он и умер."Мужчина признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.Как ранее сообщал столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числилось 19 эпизодов нарушений ПДД.Дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, было возбуждено в отношении 63-летнего Александра Димова, ему грозило до 5 лет лишения свободы, рассказали РИА Новости в Останкинском суде Москвы, отметив, что обвиняемый полностью признал вину, рассчитывая на более мягкое наказание, и дело рассматривалось в особом порядке.Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".
https://ria.ru/20240114/rubinshteyn-1921275186.html
https://ria.ru/20240109/rubinshteyn-1920288446.html
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москва, россия, лев рубинштейн, происшествия
Москва, Россия, Лев Рубинштейн, Происшествия
Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок

Водитель, сбивший поэта Рубинштейна, получил год и восемь месяцев условно

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Водитель, задавивший поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, получил условный срок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи Склифосовского, где он и умер.
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14 января, 14:19
"Мужчина признан виновным по части 3 статьи 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
Как ранее сообщал столичный дептранс, на улице Образцова водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на Рубинштейна. По предварительным данным, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числилось 19 эпизодов нарушений ПДД.
Дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, было возбуждено в отношении 63-летнего Александра Димова, ему грозило до 5 лет лишения свободы, рассказали РИА Новости в Останкинском суде Москвы, отметив, что обвиняемый полностью признал вину, рассчитывая на более мягкое наказание, и дело рассматривалось в особом порядке.
Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".
Момент наезда на поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе
Появилось видео ДТП, в которое попал поэт Лев Рубинштейн
9 января, 13:03
 
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