Межрегиональная конференция по инклюзивному образованию пройдет в Ростове
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Межрегиональная конференция по инклюзивному образованию, в которой в том числе примут участие специалисты из новых российских регионов, пройдет в Ростове-на-Дону 19-20 апреля, сообщает правительство Ростовской области.
"В Ростове-на-Дону состоится межрегиональная конференция "Инклюзивное образование в Ростовской области: актуальные проблемы и педагогические решения", - говорится в сообщении. Участниками станут более 800 человек: руководители учреждений, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи из Ростовской, Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также общественники и родительские сообщества.
"Ключевыми темами обсуждения станут государственная и региональная система инклюзивного образования и стратегия ее развития, успешные практики инклюзии в детских садах и школах Ростовской области, проекты по социализации и трудовому обучению, инновационные подходы к образованию детей с тяжелыми нарушениями", - уточнил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Ведущими спикерами конференции станут федеральные эксперты: руководители и сотрудники Федерального центра по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, Института коррекционной педагогики РАН, Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра.
Конференция продлится два дня. 19 апреля на базе ростовской школы №22 запланировано пленарное заседание и работа 11 секций. Участники смогут посетить выставку современного коррекционного оборудования и мебели, ознакомиться с региональным проектом "Великие особенные" о выдающихся личностях, а также с работами одаренных детей, имеющих нарушения развития. Выступят детские инклюзивные творческие коллективы. 20 апреля работа конференции продолжится в трудовых инклюзивных мастерских благотворительного фонда "Я есть!".