https://ria.ru/20240409/rostov-na-donu-1938768192.html

Межрегиональная конференция по инклюзивному образованию пройдет в Ростове

Межрегиональная конференция по инклюзивному образованию пройдет в Ростове - РИА Новости, 09.04.2024

Межрегиональная конференция по инклюзивному образованию пройдет в Ростове

Межрегиональная конференция по инклюзивному образованию, в которой в том числе примут участие специалисты из новых российских регионов, пройдет в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:21

2024-04-09T10:21

2024-04-09T10:21

ростовская область

ростов-на-дону

игорь гуськов

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912751352_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_f5ece3a7797c5d058ceb4421e7caf7b4.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Межрегиональная конференция по инклюзивному образованию, в которой в том числе примут участие специалисты из новых российских регионов, пройдет в Ростове-на-Дону 19-20 апреля, сообщает правительство Ростовской области. "В Ростове-на-Дону состоится межрегиональная конференция "Инклюзивное образование в Ростовской области: актуальные проблемы и педагогические решения", - говорится в сообщении. Участниками станут более 800 человек: руководители учреждений, педагоги-психологи, логопеды, дефектологи из Ростовской, Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик, а также общественники и родительские сообщества. "Ключевыми темами обсуждения станут государственная и региональная система инклюзивного образования и стратегия ее развития, успешные практики инклюзии в детских садах и школах Ростовской области, проекты по социализации и трудовому обучению, инновационные подходы к образованию детей с тяжелыми нарушениями", - уточнил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Ведущими спикерами конференции станут федеральные эксперты: руководители и сотрудники Федерального центра по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, Института коррекционной педагогики РАН, Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Конференция продлится два дня. 19 апреля на базе ростовской школы №22 запланировано пленарное заседание и работа 11 секций. Участники смогут посетить выставку современного коррекционного оборудования и мебели, ознакомиться с региональным проектом "Великие особенные" о выдающихся личностях, а также с работами одаренных детей, имеющих нарушения развития. Выступят детские инклюзивные творческие коллективы. 20 апреля работа конференции продолжится в трудовых инклюзивных мастерских благотворительного фонда "Я есть!".

https://ria.ru/20240402/rostov-1937298450.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростов-на-дону, игорь гуськов, российская академия наук