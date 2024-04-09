https://ria.ru/20240409/reyd-1938746528.html

Восемь мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе

Восемь мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе - РИА Новости, 09.04.2024

Восемь мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе

По итогам фильтрационно-проверочных мероприятий в Мариуполе силами УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии 20 иностранных граждан привлечены к... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:14

2024-04-09T08:14

2024-04-09T08:14

россия

донецкая народная республика

мариуполь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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МАРИУПОЛЬ 9 апр - РИА Новости. По итогам фильтрационно-проверочных мероприятий в Мариуполе силами УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии 20 иностранных граждан привлечены к административной ответственности, 8 из них выдворены за пределы России, сообщили журналистам в пресс-релизе УФСБ по ДНР. "К административной ответственности по ч.1 ст. 18.8 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима проживания - ред.) привлечены 20 мигрантов, 8 из которых выдворены за пределы России", - заявили в ведомстве. В настоящее время фильтрационно-проверочные мероприятия на территории Донецкой народной республики продолжаются.

https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия