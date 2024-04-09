https://ria.ru/20240409/reyd-1938746528.html
Восемь мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе
Восемь мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе - РИА Новости, 09.04.2024
Восемь мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе
По итогам фильтрационно-проверочных мероприятий в Мариуполе силами УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии 20 иностранных граждан привлечены к... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:14
2024-04-09T08:14
2024-04-09T08:14
россия
донецкая народная республика
мариуполь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МАРИУПОЛЬ 9 апр - РИА Новости. По итогам фильтрационно-проверочных мероприятий в Мариуполе силами УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР и Росгвардии 20 иностранных граждан привлечены к административной ответственности, 8 из них выдворены за пределы России, сообщили журналистам в пресс-релизе УФСБ по ДНР. "К административной ответственности по ч.1 ст. 18.8 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима проживания - ред.) привлечены 20 мигрантов, 8 из которых выдворены за пределы России", - заявили в ведомстве. В настоящее время фильтрационно-проверочные мероприятия на территории Донецкой народной республики продолжаются.
https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Восемь мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе
Восемь нелегальных мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе