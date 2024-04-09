https://ria.ru/20240409/referendum-1938946419.html

Молдавия не вынесет на ближайший референдум вопрос присоединения к Румынии

Молдавия не вынесет на ближайший референдум вопрос присоединения к Румынии - РИА Новости, 09.04.2024

Молдавия не вынесет на ближайший референдум вопрос присоединения к Румынии

На референдум о европейской интеграции не будет выноситься вопрос о присоединении Молдавии к Румынии, заявила во вторник президент республики Майя Санду. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:56

2024-04-09T20:56

2024-04-09T21:47

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румыния

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 9 апр – РИА Новости. На референдум о европейской интеграции не будет выноситься вопрос о присоединении Молдавии к Румынии, заявила во вторник президент республики Майя Санду."Этот референдум о европейской интеграции, вопрос о присоединении (Молдавии) к Румынии не стоит", - сказала она в интервью гагаузскому изданию Nokta (финансируется американскими "Национальным фондом в поддержку демократии" (NED – ред.).Во вторник парламентское большинство, партия "Действие и солидарность" (ПДС), предложило провести президентские выборы и конституционный референдум по вопросу европейской интеграции 20 октября.Ранее президент Румынии Марчел Чолаку заявил в интервью порталу DC News, что поддерживает идею объединения Румынии с Молдавией, которое может произойти в том числе путем вступления республики в Евросоюз.Санду 24 декабря минувшего года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента, дату власти Молдавии пока не установили. В понедельник на сайте парламента Молдавии были опубликованы проекты поправок в конституцию. Согласно документу, преамбула конституции будет дополнена словами "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова, провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова".Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавией. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.

https://ria.ru/20240408/moldavia-1938724561.html

https://ria.ru/20240407/moldaviya-1938326142.html

https://ria.ru/20240325/vybory-1935777846.html

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в мире, молдавия, румыния, кишинев, майя санду