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Спецоперация, 9 апреля: ВС России уничтожили расположение ВСУ в Полтаве - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 09.04.2024 (обновлено: 19:57 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/raspolozhenie-1938921945.html
Спецоперация, 9 апреля: ВС России уничтожили расположение ВСУ в Полтаве
Спецоперация, 9 апреля: ВС России уничтожили расположение ВСУ в Полтаве - РИА Новости, 09.04.2024
Спецоперация, 9 апреля: ВС России уничтожили расположение ВСУ в Полтаве
Об ударе по расположению ВСУ, привилегиях для участников специальной военной операции и ситуации на фронте — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:18
2024-04-09T19:57
специальная военная операция на украине
россия
черное море
сергей литвинов
андрей ковальчук
полтава
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Об ударе по расположению ВСУ, привилегиях для участников специальной военной операции и ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Уничтожение расположения ВСУ в ПолтавеВооруженные силы России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. &quot;Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли &quot;располагу&quot; ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко, у людей тряслись диваны&quot;, — сказал собеседник агентства.Лебедев также сообщил, что Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по военному порту города Очаков в Николаевской области. Он добавил, что, по непроверенным данным, удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку НАТО вместе с расчетом. Кроме того, ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) в Днепропетровской области. В городе очень много предприятий, работающих на военную промышленность, и складских территорий, в том числе для хранения ГСМ. Участники СВО получат приоритет при авиаперелетахРосавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов приоритетно обслуживать участников специальной военной операции при регистрации на рейс, досмотрах и опозданиях, пишет издание РБК со ссылкой на телеграмму ведомства, подписанную главой ведомства Дмитрием Ядровым. Источник в одном из авиаперевозчиков и пресс-служба "Шереметьево" подтвердили газете получение документа. Росавиация также попросила исключить случаи некорректного общения персонала с военными, грамотно и достоверно информировать их и оказывать содействие на всех этапах перевозки, пишет РБК. Кроме того, Ядров призвал "провести соответствующие инструктажи" с сотрудниками и службами аэропортов, отмечает издание. При опоздании военных на вылет ведомство поручило авиакомпаниям неотложно решать вопросы перебронирования билетов на ближайшие рейсы. А при регистрации участников СВО с ограничениями мобильности рекомендуется размещать их на наиболее комфортные места, "соблюдая требования безопасности полетов", уточняется в телеграмме. Над Черным морем сбит "Нептун", над Белгородской областью шесть БПЛА Над Черным морем уничтожена противокорабельная ракета войск Украины "Нептун", сообщили во вторник в Минобороны. &quot;В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты &quot;Нептун&quot; по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — сказали в ведомстве.Ракету сбили дежурные средства ПВО над акваторией Черного моря. Кроме того, сообщили в ведомстве, за утро и вечер сбили шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области. Новые атаки дронов ВСУ на ЗАЭС Дрон ВСУ атаковал крышу корпуса Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. &quot;Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал&quot;, — говорится в сообщении.Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, атака произошла спустя десять минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии МАГАТЭ. В пресс-службе станции назвали атаки ВСУ прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете безопасности ООН. Уволены главы оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад" Командующие оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад" Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены со своих постов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Согласно его следующей публикации, на место Ковальчука назначили полковника Геннадия Шаповалова, а Литвинова заменит бригадный генерал Владимир Шведюк. При этом Гончаренко подчеркнул, что это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ. Брифинг МинобороныКак сообщили во вторник в брифинге Минобороны, украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 930 человек на всех направлениях. Российские подразделения уничтожили семь единиц бронетехники и 21 орудие полевой артиллерии противника. На Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском — улучшили тактическое положение, на Южно-Донецком — положение по переднему краю. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили радиолокационную станцию, нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе.
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россия, черное море, сергей литвинов, андрей ковальчук, полтава, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, запорожская аэс, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Сергей Литвинов, Андрей Ковальчук, Полтава, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Спецоперация, 9 апреля: ВС России уничтожили расположение ВСУ в Полтаве

Координатор николаевского подполья: уничтожено расположение ВСУ в центре Полтавы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Об ударе по расположению ВСУ, привилегиях для участников специальной военной операции и ситуации на фронте — в материале РИА Новости.

Уничтожение расположения ВСУ в Полтаве

Вооруженные силы России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли "располагу" ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко, у людей тряслись диваны", — сказал собеседник агентства.

Лебедев также сообщил, что Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по военному порту города Очаков в Николаевской области. Он добавил, что, по непроверенным данным, удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку НАТО вместе с расчетом.
Кроме того, ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) в Днепропетровской области. В городе очень много предприятий, работающих на военную промышленность, и складских территорий, в том числе для хранения ГСМ.
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Вчера, 16:50

Участники СВО получат приоритет при авиаперелетах

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов приоритетно обслуживать участников специальной военной операции при регистрации на рейс, досмотрах и опозданиях, пишет издание РБК со ссылкой на телеграмму ведомства, подписанную главой ведомства Дмитрием Ядровым. Источник в одном из авиаперевозчиков и пресс-служба "Шереметьево" подтвердили газете получение документа.
Росавиация также попросила исключить случаи некорректного общения персонала с военными, грамотно и достоверно информировать их и оказывать содействие на всех этапах перевозки, пишет РБК. Кроме того, Ядров призвал "провести соответствующие инструктажи" с сотрудниками и службами аэропортов, отмечает издание.
При опоздании военных на вылет ведомство поручило авиакомпаниям неотложно решать вопросы перебронирования билетов на ближайшие рейсы. А при регистрации участников СВО с ограничениями мобильности рекомендуется размещать их на наиболее комфортные места, "соблюдая требования безопасности полетов", уточняется в телеграмме.
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Вчера, 14:07

Над Черным морем сбит "Нептун", над Белгородской областью шесть БПЛА

Над Черным морем уничтожена противокорабельная ракета войск Украины "Нептун", сообщили во вторник в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.

Ракету сбили дежурные средства ПВО над акваторией Черного моря.
Кроме того, сообщили в ведомстве, за утро и вечер сбили шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области.
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Вчера, 16:14
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.04.2024Посмотреть

Новые атаки дронов ВСУ на ЗАЭС

Дрон ВСУ атаковал крышу корпуса Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
«

"Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, атака произошла спустя десять минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии МАГАТЭ.
В пресс-службе станции назвали атаки ВСУ прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете безопасности ООН.
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Их больше не осталось. Польский наемник сообщил, кого потеряли ВСУ
Вчера, 17:50

Уволены главы оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад"

Командующие оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад" Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены со своих постов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Согласно его следующей публикации, на место Ковальчука назначили полковника Геннадия Шаповалова, а Литвинова заменит бригадный генерал Владимир Шведюк. При этом Гончаренко подчеркнул, что это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ.
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"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России
Вчера, 15:17

Брифинг Минобороны

Как сообщили во вторник в брифинге Минобороны, украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 930 человек на всех направлениях. Российские подразделения уничтожили семь единиц бронетехники и 21 орудие полевой артиллерии противника.
На Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском — улучшили тактическое положение, на Южно-Донецком — положение по переднему краю.
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили радиолокационную станцию, нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе.
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Вчера, 12:42
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореСергей ЛитвиновАндрей КовальчукПолтаваАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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