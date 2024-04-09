https://ria.ru/20240409/raspolozhenie-1938921945.html

Спецоперация, 9 апреля: ВС России уничтожили расположение ВСУ в Полтаве

Спецоперация, 9 апреля: ВС России уничтожили расположение ВСУ в Полтаве - РИА Новости, 09.04.2024

Спецоперация, 9 апреля: ВС России уничтожили расположение ВСУ в Полтаве

Об ударе по расположению ВСУ, привилегиях для участников специальной военной операции и ситуации на фронте — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:18

2024-04-09T19:18

2024-04-09T19:57

специальная военная операция на украине

россия

черное море

сергей литвинов

андрей ковальчук

полтава

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Об ударе по расположению ВСУ, привилегиях для участников специальной военной операции и ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Уничтожение расположения ВСУ в ПолтавеВооруженные силы России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли "располагу" ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко, у людей тряслись диваны", — сказал собеседник агентства.Лебедев также сообщил, что Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по военному порту города Очаков в Николаевской области. Он добавил, что, по непроверенным данным, удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку НАТО вместе с расчетом. Кроме того, ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) в Днепропетровской области. В городе очень много предприятий, работающих на военную промышленность, и складских территорий, в том числе для хранения ГСМ. Участники СВО получат приоритет при авиаперелетахРосавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов приоритетно обслуживать участников специальной военной операции при регистрации на рейс, досмотрах и опозданиях, пишет издание РБК со ссылкой на телеграмму ведомства, подписанную главой ведомства Дмитрием Ядровым. Источник в одном из авиаперевозчиков и пресс-служба "Шереметьево" подтвердили газете получение документа. Росавиация также попросила исключить случаи некорректного общения персонала с военными, грамотно и достоверно информировать их и оказывать содействие на всех этапах перевозки, пишет РБК. Кроме того, Ядров призвал "провести соответствующие инструктажи" с сотрудниками и службами аэропортов, отмечает издание. При опоздании военных на вылет ведомство поручило авиакомпаниям неотложно решать вопросы перебронирования билетов на ближайшие рейсы. А при регистрации участников СВО с ограничениями мобильности рекомендуется размещать их на наиболее комфортные места, "соблюдая требования безопасности полетов", уточняется в телеграмме. Над Черным морем сбит "Нептун", над Белгородской областью шесть БПЛА Над Черным морем уничтожена противокорабельная ракета войск Украины "Нептун", сообщили во вторник в Минобороны. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — сказали в ведомстве.Ракету сбили дежурные средства ПВО над акваторией Черного моря. Кроме того, сообщили в ведомстве, за утро и вечер сбили шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области. Новые атаки дронов ВСУ на ЗАЭС Дрон ВСУ атаковал крышу корпуса Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. "Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал", — говорится в сообщении.Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, атака произошла спустя десять минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии МАГАТЭ. В пресс-службе станции назвали атаки ВСУ прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете безопасности ООН. Уволены главы оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад" Командующие оперативного командования ВСУ "Юг" и "Запад" Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов уволены со своих постов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Согласно его следующей публикации, на место Ковальчука назначили полковника Геннадия Шаповалова, а Литвинова заменит бригадный генерал Владимир Шведюк. При этом Гончаренко подчеркнул, что это не последние кадровые перестановки в командовании ВСУ. Брифинг МинобороныКак сообщили во вторник в брифинге Минобороны, украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 930 человек на всех направлениях. Российские подразделения уничтожили семь единиц бронетехники и 21 орудие полевой артиллерии противника. На Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на Авдеевском — улучшили тактическое положение, на Южно-Донецком — положение по переднему краю. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили радиолокационную станцию, нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе.

https://ria.ru/20240409/tsel-1938889254.html

https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html

https://ria.ru/20240409/naemnik-1938908417.html

https://ria.ru/20240409/proryv-1938856305.html

https://ria.ru/20240409/shreder-1938805788.html

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россия, черное море, сергей литвинов, андрей ковальчук, полтава, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, запорожская аэс, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)