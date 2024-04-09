https://ria.ru/20240409/rafale-1938802797.html
Вучич надеется подписать контракт с Макроном о покупке истребителей Rafale
Вучич надеется подписать контракт с Макроном о покупке истребителей Rafale - РИА Новости, 09.04.2024
Вучич надеется подписать контракт с Макроном о покупке истребителей Rafale
Президент Сербии Александр Вучич заявил о достигнутой договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном о приобретении истребителей Rafale, подписание... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:36
2024-04-09T12:36
2024-04-09T12:36
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dassault aviation
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БЕЛГРАД, 9 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о достигнутой договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном о приобретении истребителей Rafale, подписание контракта он ожидает в предстоящие два месяца. Сербский президент находится с рабочим визитом в Париже, где во вторник провел разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню о сотрудничестве минобороны Сербии и МО Франции, оборонных промышленностей, обмене опытом и технологиями, как и "приобретении самого современного оружия и орудий в целях обороны". В понедельник он несколько раз беседовал с президентом Эммануэлем Макроном, сербская делегация провела переговоры с руководством компании Dassault Aviation. Вучич заявил, что надеется достигнуть договоренности и в ближайшие 15-20 дней подписать контракт о приобретении 12 истребителей Rafale с сопутствующим оборудованием. "Я очень доволен результатами этих разговоров, счастлив, что мы могли открыто и конкретно обсудить все виды сотрудничества с одной из важнейших стран мира. Мы достигли, как мне кажется, конкретных договоренностей по вопросу покупки Rafale, ожидаю подписание договора в следующие два месяца в присутствии президента Франции, что многослойно и страшно важно для нашей страны", - цитирует заявление Вучича в Париже агентство Танюг. Президент Сербии ранее заявлял, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя.
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936983436.html
https://ria.ru/20240407/vuchich-1938324003.html
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в мире, сербия, франция, париж, александр вучич, эммануэль макрон, себастьян лекорню, dassault aviation, rafale
В мире, Сербия, Франция, Париж, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Dassault Aviation, Rafale
Вучич надеется подписать контракт с Макроном о покупке истребителей Rafale
Вучич заявил о договоренности с Макроном по покупке истребителей Rafale
БЕЛГРАД, 9 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о достигнутой договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном о приобретении истребителей Rafale, подписание контракта он ожидает в предстоящие два месяца.
Сербский президент находится с рабочим визитом в Париже, где во вторник провел разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню о сотрудничестве минобороны Сербии и МО Франции, оборонных промышленностей, обмене опытом и технологиями, как и "приобретении самого современного оружия и орудий в целях обороны".
В понедельник он несколько раз беседовал с президентом Эммануэлем Макроном, сербская делегация провела переговоры с руководством компании Dassault Aviation. Вучич заявил, что надеется достигнуть договоренности и в ближайшие 15-20 дней подписать контракт о приобретении 12 истребителей Rafale с сопутствующим оборудованием.
"Я очень доволен результатами этих разговоров, счастлив, что мы могли открыто и конкретно обсудить все виды сотрудничества с одной из важнейших стран мира. Мы достигли, как мне кажется, конкретных договоренностей по вопросу покупки Rafale, ожидаю подписание договора в следующие два месяца в присутствии президента Франции, что многослойно и страшно важно для нашей страны", - цитирует заявление Вучича в Париже агентство Танюг.
Президент Сербии ранее заявлял, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире".
Сербский лидер заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя.