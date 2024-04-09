Рейтинг@Mail.ru
Вучич надеется подписать контракт с Макроном о покупке истребителей Rafale - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/rafale-1938802797.html
Вучич надеется подписать контракт с Макроном о покупке истребителей Rafale
Вучич надеется подписать контракт с Макроном о покупке истребителей Rafale - РИА Новости, 09.04.2024
Вучич надеется подписать контракт с Макроном о покупке истребителей Rafale
Президент Сербии Александр Вучич заявил о достигнутой договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном о приобретении истребителей Rafale, подписание... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:36
2024-04-09T12:36
в мире
сербия
франция
париж
александр вучич
эммануэль макрон
себастьян лекорню
dassault aviation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_35447ce4da18e7248bda9a6fdc43f49a.jpg
БЕЛГРАД, 9 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о достигнутой договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном о приобретении истребителей Rafale, подписание контракта он ожидает в предстоящие два месяца. Сербский президент находится с рабочим визитом в Париже, где во вторник провел разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню о сотрудничестве минобороны Сербии и МО Франции, оборонных промышленностей, обмене опытом и технологиями, как и "приобретении самого современного оружия и орудий в целях обороны". В понедельник он несколько раз беседовал с президентом Эммануэлем Макроном, сербская делегация провела переговоры с руководством компании Dassault Aviation. Вучич заявил, что надеется достигнуть договоренности и в ближайшие 15-20 дней подписать контракт о приобретении 12 истребителей Rafale с сопутствующим оборудованием. "Я очень доволен результатами этих разговоров, счастлив, что мы могли открыто и конкретно обсудить все виды сотрудничества с одной из важнейших стран мира. Мы достигли, как мне кажется, конкретных договоренностей по вопросу покупки Rafale, ожидаю подписание договора в следующие два месяца в присутствии президента Франции, что многослойно и страшно важно для нашей страны", - цитирует заявление Вучича в Париже агентство Танюг. Президент Сербии ранее заявлял, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире". Сербский лидер заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя.
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936983436.html
https://ria.ru/20240407/vuchich-1938324003.html
сербия
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_00d5d32b886d7ec0357250bc50e08b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, франция, париж, александр вучич, эммануэль макрон, себастьян лекорню, dassault aviation, rafale
В мире, Сербия, Франция, Париж, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Dassault Aviation, Rafale
Вучич надеется подписать контракт с Макроном о покупке истребителей Rafale

Вучич заявил о договоренности с Макроном по покупке истребителей Rafale

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о достигнутой договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном о приобретении истребителей Rafale, подписание контракта он ожидает в предстоящие два месяца.
Сербский президент находится с рабочим визитом в Париже, где во вторник провел разговор с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню о сотрудничестве минобороны Сербии и МО Франции, оборонных промышленностей, обмене опытом и технологиями, как и "приобретении самого современного оружия и орудий в целях обороны".
Военные подразделения сербской армии - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Нейтралитет требует военной мощи. Сербия закупает РСЗО, истребители и БПЛА
31 марта, 19:50
В понедельник он несколько раз беседовал с президентом Эммануэлем Макроном, сербская делегация провела переговоры с руководством компании Dassault Aviation. Вучич заявил, что надеется достигнуть договоренности и в ближайшие 15-20 дней подписать контракт о приобретении 12 истребителей Rafale с сопутствующим оборудованием.
"Я очень доволен результатами этих разговоров, счастлив, что мы могли открыто и конкретно обсудить все виды сотрудничества с одной из важнейших стран мира. Мы достигли, как мне кажется, конкретных договоренностей по вопросу покупки Rafale, ожидаю подписание договора в следующие два месяца в присутствии президента Франции, что многослойно и страшно важно для нашей страны", - цитирует заявление Вучича в Париже агентство Танюг.
Президент Сербии ранее заявлял, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель, по его словам, является "одним из трех сильнейших в мире".
Сербский лидер заявил в начале сентября прошлого года, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Вучич раскрыл основные темы предстоящих переговоров с Макроном
7 апреля, 01:21
 
В миреСербияФранцияПарижАлександр ВучичЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюDassault AviationRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала