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ПВО Украины могут быть поражены под Одессой, сообщил координатор подполья - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:22 09.04.2024 (обновлено: 20:29 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/pvo-1938942404.html
ПВО Украины могут быть поражены под Одессой, сообщил координатор подполья
ПВО Украины могут быть поражены под Одессой, сообщил координатор подполья - РИА Новости, 09.04.2024
ПВО Украины могут быть поражены под Одессой, сообщил координатор подполья
Средства ПВО вооруженных сил Украины, предположительно, были поражены в районе Одессы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:22
2024-04-09T20:29
специальная военная операция на украине
украина
одесса
вооруженные силы украины
в мире
одесская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Средства ПВО вооруженных сил Украины, предположительно, были поражены в районе Одессы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Несколько раз писали, что со стороны Авангарда работает ПВО. Даже координаты давали разные товарищи. Вполне допускаю, что ПВО словило свою цель. Сегодня очень невезучий день для ПВО", - сообщил Лебедев.Координатор подполья отметил, что жители города сообщают, что прилет был в районе поселка Авангард.Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Одессе прогремел взрыв. В Одесской области объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240409/udar-1938935667.html
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украина, одесса, вооруженные силы украины, в мире, одесская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, В мире, Одесская область, Сергей Лебедев
ПВО Украины могут быть поражены под Одессой, сообщил координатор подполья

Координатор подполья: ПВО ВСУ, предположительно, поражены в районе Одессы

© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Средства ПВО вооруженных сил Украины, предположительно, были поражены в районе Одессы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Несколько раз писали, что со стороны Авангарда работает ПВО. Даже координаты давали разные товарищи. Вполне допускаю, что ПВО словило свою цель. Сегодня очень невезучий день для ПВО", - сообщил Лебедев.
Координатор подполья отметил, что жители города сообщают, что прилет был в районе поселка Авангард.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Одессе прогремел взрыв. В Одесской области объявлена воздушная тревога.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаОдессаВооруженные силы УкраиныВ миреОдесская областьСергей Лебедев
 
 
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