https://ria.ru/20240409/pvo-1938942404.html

ПВО Украины могут быть поражены под Одессой, сообщил координатор подполья

ПВО Украины могут быть поражены под Одессой, сообщил координатор подполья - РИА Новости, 09.04.2024

ПВО Украины могут быть поражены под Одессой, сообщил координатор подполья

Средства ПВО вооруженных сил Украины, предположительно, были поражены в районе Одессы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:22

2024-04-09T20:22

2024-04-09T20:29

специальная военная операция на украине

украина

одесса

вооруженные силы украины

в мире

одесская область

сергей лебедев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890141054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8766fbbe1c808a2ae65b9dda46789c31.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Средства ПВО вооруженных сил Украины, предположительно, были поражены в районе Одессы, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Несколько раз писали, что со стороны Авангарда работает ПВО. Даже координаты давали разные товарищи. Вполне допускаю, что ПВО словило свою цель. Сегодня очень невезучий день для ПВО", - сообщил Лебедев.Координатор подполья отметил, что жители города сообщают, что прилет был в районе поселка Авангард.Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Одессе прогремел взрыв. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240409/udar-1938935667.html

украина

одесса

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, одесса, вооруженные силы украины, в мире, одесская область, сергей лебедев