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"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России

"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 09.04.2024

"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России

Украинской армии грозит риск прорыва фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства, пишет журналист хорватского издания... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:17

2024-04-09T15:17

2024-04-09T16:33

в мире

авдеевка

россия

часов яр

зоран метер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинской армии грозит риск прорыва фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства, пишет журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер."Падение Авдеевки и другие события на этом участке фронта указали на огромные просчеты планировщиков украинской армии. <…> Однако в последние дни из-за постоянных мощных российских ударов и взятия новых стратегических позиций возникла реальная угроза прорыва и этой, наспех построенной, украинской линии обороны (к западу от Авдеевки. — Прим. ред.)", — отметил он.Метер подчеркнул, что к потере Авдеевки, помимо всего прочего, привело применение российской армией модернизированных и оснащенных навигационной системой авиабомб, от которых у ВСУ нет защиты. Кроме того, добавил он, крайне тяжелая ситуация для украинской армии сложилась в районе города Часов Яр. Обозреватель усомнился в том, что ВСУ смогут удержать город под своим контролем, если российская армия начнет применять авиабомбы."Если российским войскам удастся прорваться к этому городу, а также прорвать линию обороны к западу от Авдеевки, то резко изменится вся оперативная картина на донбасском фронте", —резюмировал колумнист.Во вторник в министерстве обороны сообщили, что российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Также удалось отразить четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ возле Красного в ДНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>Читайте в Дзен: Такого еще не было? Жесткий удар России по ВСУ во множестве городов. В госпиталях аншлаг Недооценили Россию. На Западе пришли в ужас из-за проблемы в НАТО. К чему привел бардак в альянсе?

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https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html

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в мире, авдеевка, россия, часов яр, зоран метер, вооруженные силы украины