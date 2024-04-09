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"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 09.04.2024
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15:17 09.04.2024 (обновлено: 16:33 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/proryv-1938856305.html
"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России
"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России - РИА Новости, 09.04.2024
"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России
Украинской армии грозит риск прорыва фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства, пишет журналист хорватского издания... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:17
2024-04-09T16:33
в мире
авдеевка
россия
часов яр
зоран метер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинской армии грозит риск прорыва фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства, пишет журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер."Падение Авдеевки и другие события на этом участке фронта указали на огромные просчеты планировщиков украинской армии. &lt;…&gt; Однако в последние дни из-за постоянных мощных российских ударов и взятия новых стратегических позиций возникла реальная угроза прорыва и этой, наспех построенной, украинской линии обороны (к западу от Авдеевки. — Прим. ред.)", — отметил он.Метер подчеркнул, что к потере Авдеевки, помимо всего прочего, привело применение российской армией модернизированных и оснащенных навигационной системой авиабомб, от которых у ВСУ нет защиты. Кроме того, добавил он, крайне тяжелая ситуация для украинской армии сложилась в районе города Часов Яр. Обозреватель усомнился в том, что ВСУ смогут удержать город под своим контролем, если российская армия начнет применять авиабомбы."Если российским войскам удастся прорваться к этому городу, а также прорвать линию обороны к западу от Авдеевки, то резко изменится вся оперативная картина на донбасском фронте", —резюмировал колумнист.Во вторник в министерстве обороны сообщили, что российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Также удалось отразить четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ возле Красного в ДНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;Читайте в Дзен: Такого еще не было? Жесткий удар России по ВСУ во множестве городов. В госпиталях аншлаг Недооценили Россию. На Западе пришли в ужас из-за проблемы в НАТО. К чему привел бардак в альянсе?
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в мире, авдеевка, россия, часов яр, зоран метер, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Россия, Часов Яр, Зоран Метер, Вооруженные силы Украины
"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России

Geopolitika: ВСУ грозит масштабный прорыв фронта из-за просчетов руководства

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Украинской армии грозит риск прорыва фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства, пишет журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.
"Падение Авдеевки и другие события на этом участке фронта указали на огромные просчеты планировщиков украинской армии. <…> Однако в последние дни из-за постоянных мощных российских ударов и взятия новых стратегических позиций возникла реальная угроза прорыва и этой, наспех построенной, украинской линии обороны (к западу от Авдеевки. — Прим. ред.)", — отметил он.
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Метер подчеркнул, что к потере Авдеевки, помимо всего прочего, привело применение российской армией модернизированных и оснащенных навигационной системой авиабомб, от которых у ВСУ нет защиты. Кроме того, добавил он, крайне тяжелая ситуация для украинской армии сложилась в районе города Часов Яр. Обозреватель усомнился в том, что ВСУ смогут удержать город под своим контролем, если российская армия начнет применять авиабомбы.
"Если российским войскам удастся прорваться к этому городу, а также прорвать линию обороны к западу от Авдеевки, то резко изменится вся оперативная картина на донбасском фронте", —резюмировал колумнист.
Во вторник в министерстве обороны сообщили, что российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Также удалось отразить четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ возле Красного в ДНР.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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