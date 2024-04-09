https://ria.ru/20240409/proezd-1938735160.html

В Приморье восстановили проезд к семи отрезанным селам

В Приморье восстановили проезд к семи отрезанным селам - РИА Новости, 09.04.2024

В Приморье восстановили проезд к семи отрезанным селам

Восстановлен проезд к семи селам Дальнереченского района Приморья, которые накануне оказались отрезаны из-за половодья, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T03:34

2024-04-09T03:34

2024-04-09T03:34

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 апр - РИА Новости. Восстановлен проезд к семи селам Дальнереченского района Приморья, которые накануне оказались отрезаны из-за половодья, сообщил РИА Новости представитель краевого Минтранса. Накануне представитель "Примавтодора" сообщил РИА Новости, что дороги к селам Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное, Пожига размыло. Также перемыт мост на седьмом километре автомобильной дороги Уборка - Самарка - Ариадное. Эти семь сел были отрезаны из-за половодья. "По краю всё в порядке. На (затопленных накануне - ред.) участках машины легковые уже проезжают, вчера вода стала спадать, начали отсыпать. Сегодня продолжат работы. Движение есть", - сказал собеседник агентства. По его словам, незначительный перемыв отмечается на 81 километре дороги Уборка - Самарка - Ариадное. Там движение также идет.

https://ria.ru/20240408/voda-1938717571.html

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происшествия, россия, приморский край