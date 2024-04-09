https://ria.ru/20240409/produkty-1938939747.html

Анапские казаки отправили бойцам СВО продукты, витамины, домашние консервы

Анапские казаки отправили бойцам СВО продукты, витамины, домашние консервы - РИА Новости, 09.04.2024

Анапские казаки отправили бойцам СВО продукты, витамины, домашние консервы

Казаки анапского станичного общества вместе с горожанами отправили гуманитарную посылку на донецкое направление, в которую вложили витамины, домашние... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:04

2024-04-09T20:04

2024-04-09T20:13

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гуманитарная помощь

благотворительность

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СОЧИ, 9 апр – РИА Новости. Казаки анапского станичного общества вместе с горожанами отправили гуманитарную посылку на донецкое направление, в которую вложили витамины, домашние консервированные продукты, супы быстрого приготовления, сообщается в официальном канале новостей Кубанского казачьего войска. По данным канала, помощь новым регионам России оказывается кубанскими казаками регулярно. "Казаки анапского станичного общества совместно с неравнодушными жителями в очередной раз собрали и отправили братскую помощь в зону СВО на донецкое направление. Бойцам доставили продукты – домашние закрутки, витамины, супы быстрого приготовления", - говорится в Telegram-канале Кубанского казачьего войска. Отмечается, что в сборе гуманитарного груза участвует в том числе молодежь - дети пишут письма для солдатского привала в поселке Джигинка. Кроме прочего, семьям, чьи мужчины находятся сейчас в зоне специальной военной операции оказывают разностороннюю помощь. Продукты, различные медикаменты, средства личной гигиены, блиндажные свечи, маскировочные сети также получили бойцы 392-го мотострелкового полка на запорожском направлении, говорится в Telegram-канале Кубанского казачьего войска. Гуманитарную помощь доставляли казаки военно-патриотического клуба "Сотня" Холмского станичного общества и военно-исторического объединения "Гвардия".

https://ria.ru/20240330/gumpomosch-1936866164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кубанское казачье войско, россия, сво, гуманитарная помощь, благотворительность