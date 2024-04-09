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"Воскрешал даже президентов". Кем был американский "ловец призраков" - РИА Новости, 09.04.2024
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08:00 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/prezidenty-1938663989.html
"Воскрешал даже президентов". Кем был американский "ловец призраков"
"Воскрешал даже президентов". Кем был американский "ловец призраков" - РИА Новости, 09.04.2024
"Воскрешал даже президентов". Кем был американский "ловец призраков"
Какова формула успеха? Первое – получше запудрить клиенту мозги. Второе – работать лишь с умершими. Следуя этим принципам, "ловец призраков" Уильям Мамлер... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:00
2024-04-09T08:00
бостон
нью-йорк (город)
сша
авраам линкольн
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Какова формула успеха? Первое – получше запудрить клиенту мозги. Второе – работать лишь с умершими. Следуя этим принципам, "ловец призраков" Уильям Мамлер годами обманывал людей. Ирония в том, что в конце жизни он попался на свою же удочку.Cherchez la femme"Шерше ля фам" говорят, если мужчина ни с того ни с сего начинает вести себя странно. Именно это произошло с молодым гравером и ювелиром из Бостона Уильямом Мамлером. В его жизни появилась женщина.Звали ее Ханна. Начинающая художница, она не сильно преуспела на ниве портрета и пейзажа. А потому решила искать себя в другом деле. И нашла: на момент знакомства с Мамлером девушка представлялась как профессиональный медиум.Толпы страждущих американцев осаждали пороги ее дома в надежде узнать, где же их покойный "дядюшка Сэм" спрятал сбережения. Других волновало, как там поживает в небесных селениях усопший родственник. Ханна – за хорошую плату, разумеется – отвечала на все вопросы.С кем поведешься, от того и наберешься: вскоре Мамлер по примеру супруги тоже ударился в оккультизм. Обнаружил у себя скрытые способности к ясновидению и даже конец света предсказал – на 1999 год.Но это – не самое странное. Заядлый фотограф-любитель, Уильям в начале 1860-х проявлял снимки. На автопортрете неожиданно заметил странное очертание. И ужаснулся: прямо со снимка на него глядел кузен, скончавшейся 12 лет назад.По крайней мере, так он рассказал жене и друзьям.Бросив ювелирное дело в Бостоне, параперебралась в более респектабельный Нью-Йорк. Там фотограф показал аномалию неким специалистам. А те, будучи в полном замешательстве, констатировали: они имеют дело с настоящим призраком.Покойный президентПозже Уильям буквально напал на золотую жилу. На дворе – суровая Гражданская война. Тысячи людей, потерявшие своих близких на полях сражений, хотели, чтобы любимый человек снова был с ними рядом. Пусть даже и на фотографии.Плачущим – утешение, а папарации – прибыль. И овцы целы, и волки сыты.Пожалуй, вершиной творческой карьеры Мамлера стал семейный портрет четы Линкольнов. На нем миссис Линкольн вся в черном – в знак траура по покойному мужу, а за ее спиной, нежно приобняв за плечи, стоит… мистер Линкольн.Тот самый "честный Эйб" – шестнадцатый президент США, убитый в 1865-м – за четыре года до того, как попал в объектив Мамлера. Сам кудесник, к слову, уверял, что понятия не имел, кого снимал, пока не проявил карточку.Казалось бы, полный успех. Фирму посетила экс-первая леди. Какая рекламная кампания может быть лучше. Однако в это же время поползли слухи, что Мэри Линкольн никогда не посещала ателье Мамлера. И вообще, ее снимок он попросту украл.Как и многие другие. Газеты теперь наперебой сообщали о посыльных и мальчиках на побегушках, которые воровали у клиентов Уильяма фото их покойных родственников. И когда бедняги, отдавая подчас последние деньги, просили афериста сделать мистический негатив, у того уже было полное досье.Случались и откровенные провалы. Однажды клиентка Мамлера получила фото со своим братом. Тот якобы погиб на Гражданской войне. А через некоторое время он живым и невредимым вернулся домой. Удивительно, но женщина не стала обвинять мошенника, а пребывала в уверенности, что ее пытался запутать некий "злой дух".Или в другой раз: джентльмен узнал в женщине-призраке на фотографии свою жену, которая была жива и здорова и умирать пока не собиралась. А позже выяснилось, Мамлер недавно фотографировал ее.Обмануть обманщикаОкончательно лавочку решил прикрыть Финеас Барнум – знаменитый мистификатор. Он открыл цирк своего имени, где демонстрировал разные трюки и без утайки рассказывал зрителям, как их обманули.У Барнума было профессиональное хобби: разоблачать тех, кто уж совсем зарвался на поприще надувательства. Он поленился подать в суд на Мамлера, обвинив того в обогащении на чужом горе.Однако весомых доказательств в суде циркач предоставить не смог. Тогда он сделал собственный автопортрет "с Авраамом Линкольном" за спиной. Но снова промах: ну проявился и проявился покойник-президент. Может, он и вправду посетил Барнума.Чем закончилась эпопея, неизвестно. По одной версии "медиум" был действительно опозорен и моментально стал банкротом. По другой – наоборот, получил такую рекламу, что дело расцвело поло в гору пуще прежнего.Когда в 1884 году онскончался, то его некролог почти полностью был посвящен вкладу покойного в фотоискусства. Лишь в последней строке говорилось: "Умерший в свое время приобрел значительную известность в связи с фотографированием призраков".Но вот любопытный факт: призраки все-таки отомстили Мамлеру. Под конец жизни у прожженного циника появились симптомы шизофрении. Парадоксально, но болезнь спасла его от полного разоблачения. Мало ли кого видит в объективе сумасшедший фотограф.
бостон
нью-йорк (город)
сша
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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бостон, нью-йорк (город), сша, авраам линкольн
Бостон, Нью-Йорк (город), США, Авраам Линкольн

"Воскрешал даже президентов". Кем был американский "ловец призраков"

© Фото : public domain / William H. Mumler (1871)Мозес А. Доу с "призраком" своего помощника
Мозес А. Доу с призраком своего помощника - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : public domain / William H. Mumler (1871)
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Какова формула успеха? Первое – получше запудрить клиенту мозги. Второе – работать лишь с умершими. Следуя этим принципам, "ловец призраков" Уильям Мамлер годами обманывал людей. Ирония в том, что в конце жизни он попался на свою же удочку.

Cherchez la femme

"Шерше ля фам" говорят, если мужчина ни с того ни с сего начинает вести себя странно. Именно это произошло с молодым гравером и ювелиром из Бостона Уильямом Мамлером. В его жизни появилась женщина.
Звали ее Ханна. Начинающая художница, она не сильно преуспела на ниве портрета и пейзажа. А потому решила искать себя в другом деле. И нашла: на момент знакомства с Мамлером девушка представлялась как профессиональный медиум.
Толпы страждущих американцев осаждали пороги ее дома в надежде узнать, где же их покойный "дядюшка Сэм" спрятал сбережения. Других волновало, как там поживает в небесных селениях усопший родственник. Ханна – за хорошую плату, разумеется – отвечала на все вопросы.
С кем поведешься, от того и наберешься: вскоре Мамлер по примеру супруги тоже ударился в оккультизм. Обнаружил у себя скрытые способности к ясновидению и даже конец света предсказал – на 1999 год.
© Public domain / Harper's Magazine (1896)Американский фотограф Уильям Мамлер
Американский фотограф Уильям Мамлер
© Public domain / Harper's Magazine (1896)
Американский фотограф Уильям Мамлер
Но это – не самое странное. Заядлый фотограф-любитель, Уильям в начале 1860-х проявлял снимки. На автопортрете неожиданно заметил странное очертание. И ужаснулся: прямо со снимка на него глядел кузен, скончавшейся 12 лет назад.
По крайней мере, так он рассказал жене и друзьям.
Бросив ювелирное дело в Бостоне, параперебралась в более респектабельный Нью-Йорк. Там фотограф показал аномалию неким специалистам. А те, будучи в полном замешательстве, констатировали: они имеют дело с настоящим призраком.

Покойный президент

Позже Уильям буквально напал на золотую жилу. На дворе – суровая Гражданская война. Тысячи людей, потерявшие своих близких на полях сражений, хотели, чтобы любимый человек снова был с ними рядом. Пусть даже и на фотографии.
© AP Photo / Mathew B. BradyСилы Союза Батареи Бенсона в битве при семи соснах против войск Конфедерации генерала Томаса Джексона в Фэйр-Оукс близ Ричмонда, штат Вирджиния. 1 июня 1862
Силы Союза Батареи Бенсона в битве при семи соснах против войск Конфедерации генерала Томаса Джексона в Фэйр-Оукс близ Ричмонда, штат Вирджиния. 1 июня 1862 - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Mathew B. Brady
Силы Союза Батареи Бенсона в битве при семи соснах против войск Конфедерации генерала Томаса Джексона в Фэйр-Оукс близ Ричмонда, штат Вирджиния. 1 июня 1862
Плачущим – утешение, а папарации – прибыль. И овцы целы, и волки сыты.
Пожалуй, вершиной творческой карьеры Мамлера стал семейный портрет четы Линкольнов. На нем миссис Линкольн вся в черном – в знак траура по покойному мужу, а за ее спиной, нежно приобняв за плечи, стоит… мистер Линкольн.
Тот самый "честный Эйб" – шестнадцатый президент США, убитый в 1865-м – за четыре года до того, как попал в объектив Мамлера. Сам кудесник, к слову, уверял, что понятия не имел, кого снимал, пока не проявил карточку.
Казалось бы, полный успех. Фирму посетила экс-первая леди. Какая рекламная кампания может быть лучше. Однако в это же время поползли слухи, что Мэри Линкольн никогда не посещала ателье Мамлера. И вообще, ее снимок он попросту украл.
© Фото : public domain / William H. Mumler (1872)Мэри Тодд Линкольн с "призраком" своего мужа
Мэри Тодд Линкольн с призраком своего мужа - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : public domain / William H. Mumler (1872)
Мэри Тодд Линкольн с "призраком" своего мужа
Как и многие другие. Газеты теперь наперебой сообщали о посыльных и мальчиках на побегушках, которые воровали у клиентов Уильяма фото их покойных родственников. И когда бедняги, отдавая подчас последние деньги, просили афериста сделать мистический негатив, у того уже было полное досье.
Случались и откровенные провалы. Однажды клиентка Мамлера получила фото со своим братом. Тот якобы погиб на Гражданской войне. А через некоторое время он живым и невредимым вернулся домой. Удивительно, но женщина не стала обвинять мошенника, а пребывала в уверенности, что ее пытался запутать некий "злой дух".
Или в другой раз: джентльмен узнал в женщине-призраке на фотографии свою жену, которая была жива и здорова и умирать пока не собиралась. А позже выяснилось, Мамлер недавно фотографировал ее.
© Фото : public domainАвраам Линкольн
Авраам Линкольн - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : public domain
Авраам Линкольн

Обмануть обманщика

Окончательно лавочку решил прикрыть Финеас Барнум – знаменитый мистификатор. Он открыл цирк своего имени, где демонстрировал разные трюки и без утайки рассказывал зрителям, как их обманули.
У Барнума было профессиональное хобби: разоблачать тех, кто уж совсем зарвался на поприще надувательства. Он поленился подать в суд на Мамлера, обвинив того в обогащении на чужом горе.
Однако весомых доказательств в суде циркач предоставить не смог. Тогда он сделал собственный автопортрет "с Авраамом Линкольном" за спиной. Но снова промах: ну проявился и проявился покойник-президент. Может, он и вправду посетил Барнума.
© Фото : public domain / William H. Mumler (1868)Миссис Френч с ребенком-призраком
Миссис Френч с ребенком-призраком - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : public domain / William H. Mumler (1868)
Миссис Френч с ребенком-призраком
Чем закончилась эпопея, неизвестно. По одной версии "медиум" был действительно опозорен и моментально стал банкротом. По другой – наоборот, получил такую рекламу, что дело расцвело поло в гору пуще прежнего.
Когда в 1884 году онскончался, то его некролог почти полностью был посвящен вкладу покойного в фотоискусства. Лишь в последней строке говорилось: "Умерший в свое время приобрел значительную известность в связи с фотографированием призраков".
Но вот любопытный факт: призраки все-таки отомстили Мамлеру. Под конец жизни у прожженного циника появились симптомы шизофрении. Парадоксально, но болезнь спасла его от полного разоблачения. Мало ли кого видит в объективе сумасшедший фотограф.
© Фото : public domain / William H. MumlerДжон Дж. Гловер с "призраком" старушки
Джон Дж. Гловер с призраком старушки - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : public domain / William H. Mumler
Джон Дж. Гловер с "призраком" старушки
 
БостонНью-Йорк (город)СШААвраам Линкольн
 
 
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