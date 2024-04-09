https://ria.ru/20240409/pozhar-1938746352.html

СК возбудил дело после гибели шести человек после пожара в Воскресенске

СК возбудил дело после гибели шести человек после пожара в Воскресенске - РИА Новости, 09.04.2024

СК возбудил дело после гибели шести человек после пожара в Воскресенске

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели четырех детей и их родителей при пожаре в подмосковном Воскресенске, сообщает... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:10

2024-04-09T08:10

2024-04-09T08:22

происшествия

воскресенск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели четырех детей и их родителей при пожаре в подмосковном Воскресенске, сообщает подмосковный главк СК РФ в телеграм-канале."В Воскресенске возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара шести человек, четверо из которых дети. Следователем следственного отдела по Воскресенску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины, а также их четырех детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.Устанавливаются причины и очаг возгорания, назначены экспертизы."По данным следствия, 9 апреля в поселке Фасфоритном городского округа Воскресенка произошло возгорание жилого дома. В процессе локализации пожара обнаружены обгоревшие тела женщины и её мужа, а также их четырех малолетних детей. Двоим школьникам удалось спастись, они успели покинуть дом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отмечается также в релизе.Ранее МЧС РФ сообщало о пожаре в Воскресенске. По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. При пожаре погибли двое взрослых и четыре ребенка. Выжили двое детей 11 и 13 лет - предварительно, их спасли соседи.

https://ria.ru/20240404/vozgoranie-1937918321.html

https://ria.ru/20240408/pozhar-1938474474.html

воскресенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воскресенск, следственный комитет россии (ск рф)