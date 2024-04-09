СК возбудил дело после гибели шести человек после пожара в Воскресенске
СК возбудил уголовное дело после пожара в Воскресенске, где погибли дети
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели четырех детей и их родителей при пожаре в подмосковном Воскресенске, сообщает подмосковный главк СК РФ в телеграм-канале.
"В Воскресенске возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара шести человек, четверо из которых дети. Следователем следственного отдела по Воскресенску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины, а также их четырех детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
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Устанавливаются причины и очаг возгорания, назначены экспертизы.
"По данным следствия, 9 апреля в поселке Фасфоритном городского округа Воскресенка произошло возгорание жилого дома. В процессе локализации пожара обнаружены обгоревшие тела женщины и её мужа, а также их четырех малолетних детей. Двоим школьникам удалось спастись, они успели покинуть дом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отмечается также в релизе.
Ранее МЧС РФ сообщало о пожаре в Воскресенске. По данным ведомства, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети. При пожаре погибли двое взрослых и четыре ребенка. Выжили двое детей 11 и 13 лет - предварительно, их спасли соседи.