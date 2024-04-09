Госдума отменила пошлины для наследников погибших военных и мирных жителей
ГД освободила от уплаты пошлин наследников погибших военных и мирных жителей
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий от ряда государственных пошлин наследников погибших военнослужащих, полицейских, сотрудников Росгвардии, а также мирных жителей, которые погибли из-за обстрелов или терактов.
Первоначальная редакция освобождала от госпошлины за регистрацию недвижимости наследников военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, погибших в связи с осуществлением служебной деятельности, либо умерших до истечения года со дня увольнения со службы вследствие ранения (контузии) или заболевания, полученных во время службы.
В рамках второго чтения Госдума поддержала дополнительную поправку, которая вводит аналогичную льготу при регистрации имущества лиц, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в результате обстрелов, взрывов и (или) разрушений со стороны вооруженных формирований Украины и (или) террористических актов. Одновременно поправка освобождает наследников такого имущества от уплаты госпошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство.
Таким образом, льготы получат и наследники мирных жителей, погибших из-за обстрелов, поясняла в пятницу на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его первый зампред Ольга Ануфриева. "Это справедливо по отношению к тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, потерял своих родных и близких", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"После принятия закона от уплаты пошлины при регистрации в Росреестре права собственности на унаследованную недвижимость будут также освобождены члены семей погибших участников СВО. Сейчас при регистрации такой недвижимости родственники погибшего бойца освобождаются только от оплаты услуг нотариуса", - добавил он.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Граждане РФ при оформлении наследства оплачивают нотариальные услуги и регистрацию в органах Росреестра права собственности на недвижимость. За выдачу нотариального свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию госпошлина для детей, супругов, родителей и родных братьев и сестер наследодателя составляет 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей; для других наследников - 0,6% стоимости имущества, но не более 1 миллиона рублей. Госпошлина за регистрацию недвижимости составляет 2 тысячи рублей.
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