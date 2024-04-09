https://ria.ru/20240409/poshliny-1938861430.html

Госдума отменила пошлины для наследников погибших военных и мирных жителей

Госдума отменила пошлины для наследников погибших военных и мирных жителей - РИА Новости, 09.04.2024

Госдума отменила пошлины для наследников погибших военных и мирных жителей

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий от ряда государственных пошлин наследников погибших военнослужащих, полицейских, сотрудников... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:38

2024-04-09T15:38

2024-04-09T15:38

общество

жилье

украина

россия

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий от ряда государственных пошлин наследников погибших военнослужащих, полицейских, сотрудников Росгвардии, а также мирных жителей, которые погибли из-за обстрелов или терактов. Первоначальная редакция освобождала от госпошлины за регистрацию недвижимости наследников военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, погибших в связи с осуществлением служебной деятельности, либо умерших до истечения года со дня увольнения со службы вследствие ранения (контузии) или заболевания, полученных во время службы. В рамках второго чтения Госдума поддержала дополнительную поправку, которая вводит аналогичную льготу при регистрации имущества лиц, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного в результате обстрелов, взрывов и (или) разрушений со стороны вооруженных формирований Украины и (или) террористических актов. Одновременно поправка освобождает наследников такого имущества от уплаты госпошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство. Таким образом, льготы получат и наследники мирных жителей, погибших из-за обстрелов, поясняла в пятницу на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его первый зампред Ольга Ануфриева. "Это справедливо по отношению к тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, потерял своих родных и близких", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "После принятия закона от уплаты пошлины при регистрации в Росреестре права собственности на унаследованную недвижимость будут также освобождены члены семей погибших участников СВО. Сейчас при регистрации такой недвижимости родственники погибшего бойца освобождаются только от оплаты услуг нотариуса", - добавил он. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Граждане РФ при оформлении наследства оплачивают нотариальные услуги и регистрацию в органах Росреестра права собственности на недвижимость. За выдачу нотариального свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию госпошлина для детей, супругов, родителей и родных братьев и сестер наследодателя составляет 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей; для других наследников - 0,6% стоимости имущества, но не более 1 миллиона рублей. Госпошлина за регистрацию недвижимости составляет 2 тысячи рублей.

https://ria.ru/20240326/rosgvardiya-1935949552.html

https://ria.ru/20231212/ndfl-1915313074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, украина, россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)