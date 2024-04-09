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Более 1,6 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Более 1,6 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю - РИА Новости, 09.04.2024

Более 1,6 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

С 1 по 7 апреля парки Подмосковья посетили свыше 1,6 миллиона человек, на прошедшей неделе парки стали одной из главных точек притяжения у жителей и гостей... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:16

2024-04-09T16:16

2024-04-09T16:16

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. С 1 по 7 апреля парки Подмосковья посетили свыше 1,6 миллиона человек, на прошедшей неделе парки стали одной из главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. Министр благоустройства Михаил Хайкин рассказал, что на территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. "Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области", - сказал Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В будние дни парки посещали от 158 тысяч до 262 тысяч человек за день. В воскресенье в парках побывало 388 тысяч человек. За выходные парки посетило 657 тысяч человек. Самыми посещаемыми парками за прошедшую неделю стали: парк "Пехорка" в Балашихе; Парк культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого в Химках; "Центральный парк культуры и отдыха" в Пушкинском; "Парк Мира" в Мытищах; Городской парк культуры и отдыха Сестрорецкий в Клину; парк "Фабричный" в Истре.

https://ria.ru/20231213/park-1915474425.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), химки, михаил хайкин, балашиха