https://ria.ru/20240409/pomosch-1938942152.html
В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи
В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи - РИА Новости, 09.04.2024
В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи
Институты ЕС и страны-члены союза предоставили Украине за время конфликта с февраля 2022 года более 88 миллиардов евро помощи, заявил вице-президент... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:19
2024-04-09T20:19
2024-04-09T20:19
в мире
украина
брюссель
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА новости. Институты ЕС и страны-члены союза предоставили Украине за время конфликта с февраля 2022 года более 88 миллиардов евро помощи, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских санкций. По его словам, с начала российской спецоперации "ЕС – его страны и институты – предоставил Украине более 88 миллиардов евро помощи на всех уровнях: политическом, финансовом, гуманитарном и военном".
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908792762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия
В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи
ЕК: с февраля 2022 года ЕС предоставил Украине более 88 миллиардов евро помощи