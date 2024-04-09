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В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи - РИА Новости, 09.04.2024
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20:19 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pomosch-1938942152.html
В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи
В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи - РИА Новости, 09.04.2024
В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи
Институты ЕС и страны-члены союза предоставили Украине за время конфликта с февраля 2022 года более 88 миллиардов евро помощи, заявил вице-президент... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:19
2024-04-09T20:19
в мире
украина
брюссель
валдис домбровскис
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА новости. Институты ЕС и страны-члены союза предоставили Украине за время конфликта с февраля 2022 года более 88 миллиардов евро помощи, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских санкций. По его словам, с начала российской спецоперации "ЕС – его страны и институты – предоставил Украине более 88 миллиардов евро помощи на всех уровнях: политическом, финансовом, гуманитарном и военном".
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908792762.html
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в мире, украина, брюссель, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия
В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи

ЕК: с февраля 2022 года ЕС предоставил Украине более 88 миллиардов евро помощи

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА новости. Институты ЕС и страны-члены союза предоставили Украине за время конфликта с февраля 2022 года более 88 миллиардов евро помощи, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских санкций.
По его словам, с начала российской спецоперации "ЕС – его страны и институты – предоставил Украине более 88 миллиардов евро помощи на всех уровнях: политическом, финансовом, гуманитарном и военном".
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
СМИ: ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Киеву военной помощи
11 ноября 2023, 00:15
 
В миреУкраинаБрюссельВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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