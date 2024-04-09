https://ria.ru/20240409/pomosch-1938942152.html

В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи

В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи - РИА Новости, 09.04.2024

В Еврокомиссии оценили размер предоставленной Украине помощи

Институты ЕС и страны-члены союза предоставили Украине за время конфликта с февраля 2022 года более 88 миллиардов евро помощи, заявил вице-президент... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:19

2024-04-09T20:19

2024-04-09T20:19

в мире

украина

брюссель

валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА новости. Институты ЕС и страны-члены союза предоставили Украине за время конфликта с февраля 2022 года более 88 миллиардов евро помощи, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских санкций. По его словам, с начала российской спецоперации "ЕС – его страны и институты – предоставил Украине более 88 миллиардов евро помощи на всех уровнях: политическом, финансовом, гуманитарном и военном".

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908792762.html

украина

брюссель

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Наталья Макарова

в мире, украина, брюссель, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия