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Полиция Польши заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин - РИА Новости, 09.04.2024
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17:31 09.04.2024 (обновлено: 17:42 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/polsha-1938901452.html
Полиция Польши заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин
Полиция Польши заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин - РИА Новости, 09.04.2024
Полиция Польши заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин
Полиция Польши ведет расследование по делу об убийстве четырех мужчин в заброшенном доме в Варшаве, среди подозреваемых есть граждане Украины, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:31
2024-04-09T17:42
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ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Полиция Польши ведет расследование по делу об убийстве четырех мужчин в заброшенном доме в Варшаве, среди подозреваемых есть граждане Украины, сообщил журналистам представители польских правоохранительных органов. "Окружная прокуратура Варшавы проводит расследование в связи с обнаружением четырех тел мужчин в заброшенном многоквартирном доме на улице Гжибовской", - сказал представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна. "Мы нашли изувеченные тела четырех мужчин. Эти тела были спрятаны под мусором на разных этажах здания", - указал представитель Главного управления полиции Варшавы Роберт Шумята. Как рассказали следователи, тела были обнаружены в одном из пустующих зданий варшавского района Воля. Утром в понедельник в полицию позвонил человек, проживавший в пустующем доме, и сообщил об обнаружении трех тел, на место немедленно выехала полиция и судмедэксперты. Позже им удалось найти четвертое изувеченное тело, закопанное во дворе дома. "Полиция ведет интенсивные работы, направленные на восстановление хода событий в этом многоквартирном доме за последние дни или недели", - сказал Банна. "Следы и предметы, обнаруженные на месте происшествия, указывают на то, что к гибели мужчин причастны третьи лица", - добавил он. На данный момент полиция задержала семь человек в возрасте от 30 до 50 лет. Среди них есть граждане Польши и Украины. "Задержанные какое-то время назад проживали в этом пустующем здании", - отметил прокурор.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929097916.html
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в мире, варшава, украина, польша
В мире, Варшава, Украина, Польша
Полиция Польши заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин

В Польше нашли изувеченные тела четырех мужчин, граждане Украины под следствием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Полиция Польши ведет расследование по делу об убийстве четырех мужчин в заброшенном доме в Варшаве, среди подозреваемых есть граждане Украины, сообщил журналистам представители польских правоохранительных органов.
"Окружная прокуратура Варшавы проводит расследование в связи с обнаружением четырех тел мужчин в заброшенном многоквартирном доме на улице Гжибовской", - сказал представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна.
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"Мы нашли изувеченные тела четырех мужчин. Эти тела были спрятаны под мусором на разных этажах здания", - указал представитель Главного управления полиции Варшавы Роберт Шумята.
Как рассказали следователи, тела были обнаружены в одном из пустующих зданий варшавского района Воля. Утром в понедельник в полицию позвонил человек, проживавший в пустующем доме, и сообщил об обнаружении трех тел, на место немедленно выехала полиция и судмедэксперты. Позже им удалось найти четвертое изувеченное тело, закопанное во дворе дома.
«
"Полиция ведет интенсивные работы, направленные на восстановление хода событий в этом многоквартирном доме за последние дни или недели", - сказал Банна. "Следы и предметы, обнаруженные на месте происшествия, указывают на то, что к гибели мужчин причастны третьи лица", - добавил он.
На данный момент полиция задержала семь человек в возрасте от 30 до 50 лет. Среди них есть граждане Польши и Украины. "Задержанные какое-то время назад проживали в этом пустующем здании", - отметил прокурор.
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