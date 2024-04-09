https://ria.ru/20240409/polsha-1938901452.html
Полиция Польши заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин
Полиция Польши заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин - РИА Новости, 09.04.2024
Полиция Польши заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин
Полиция Польши ведет расследование по делу об убийстве четырех мужчин в заброшенном доме в Варшаве, среди подозреваемых есть граждане Украины, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:31
2024-04-09T17:31
2024-04-09T17:42
в мире
варшава
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838998526_0:192:2809:1772_1920x0_80_0_0_5fc9c8b739d416dfcb7cd9cc3e187608.jpg
ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Полиция Польши ведет расследование по делу об убийстве четырех мужчин в заброшенном доме в Варшаве, среди подозреваемых есть граждане Украины, сообщил журналистам представители польских правоохранительных органов. "Окружная прокуратура Варшавы проводит расследование в связи с обнаружением четырех тел мужчин в заброшенном многоквартирном доме на улице Гжибовской", - сказал представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна. "Мы нашли изувеченные тела четырех мужчин. Эти тела были спрятаны под мусором на разных этажах здания", - указал представитель Главного управления полиции Варшавы Роберт Шумята. Как рассказали следователи, тела были обнаружены в одном из пустующих зданий варшавского района Воля. Утром в понедельник в полицию позвонил человек, проживавший в пустующем доме, и сообщил об обнаружении трех тел, на место немедленно выехала полиция и судмедэксперты. Позже им удалось найти четвертое изувеченное тело, закопанное во дворе дома. "Полиция ведет интенсивные работы, направленные на восстановление хода событий в этом многоквартирном доме за последние дни или недели", - сказал Банна. "Следы и предметы, обнаруженные на месте происшествия, указывают на то, что к гибели мужчин причастны третьи лица", - добавил он. На данный момент полиция задержала семь человек в возрасте от 30 до 50 лет. Среди них есть граждане Польши и Украины. "Задержанные какое-то время назад проживали в этом пустующем здании", - отметил прокурор.
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929097916.html
https://ria.ru/20231120/ubiystvo-1910668195.html
варшава
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838998526_0:0:2494:1870_1920x0_80_0_0_9cafda7ced6b746776c2fe2cd64e6f91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, украина, польша
В мире, Варшава, Украина, Польша
Полиция Польши заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин
В Польше нашли изувеченные тела четырех мужчин, граждане Украины под следствием
ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Полиция Польши ведет расследование по делу об убийстве четырех мужчин в заброшенном доме в Варшаве, среди подозреваемых есть граждане Украины, сообщил журналистам представители польских правоохранительных органов.
"Окружная прокуратура Варшавы проводит расследование в связи с обнаружением четырех тел мужчин в заброшенном многоквартирном доме на улице Гжибовской", - сказал представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна.
"Мы нашли изувеченные тела четырех мужчин. Эти тела были спрятаны под мусором на разных этажах здания", - указал представитель Главного управления полиции Варшавы Роберт Шумята.
Как рассказали следователи, тела были обнаружены в одном из пустующих зданий варшавского района Воля. Утром в понедельник в полицию позвонил человек, проживавший в пустующем доме, и сообщил об обнаружении трех тел, на место немедленно выехала полиция и судмедэксперты. Позже им удалось найти четвертое изувеченное тело, закопанное во дворе дома.
«
"Полиция ведет интенсивные работы, направленные на восстановление хода событий в этом многоквартирном доме за последние дни или недели", - сказал Банна. "Следы и предметы, обнаруженные на месте происшествия, указывают на то, что к гибели мужчин причастны третьи лица", - добавил он.
На данный момент полиция задержала семь человек в возрасте от 30 до 50 лет. Среди них есть граждане Польши и Украины. "Задержанные какое-то время назад проживали в этом пустующем здании", - отметил прокурор.