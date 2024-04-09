https://ria.ru/20240409/polsha-1938901452.html

Полиция Польши заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин

Полиция Польши заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин - РИА Новости, 09.04.2024

Полиция Польши заподозрила украинцев в убийстве четырех мужчин

Полиция Польши ведет расследование по делу об убийстве четырех мужчин в заброшенном доме в Варшаве, среди подозреваемых есть граждане Украины, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:31

2024-04-09T17:31

2024-04-09T17:42

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ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Полиция Польши ведет расследование по делу об убийстве четырех мужчин в заброшенном доме в Варшаве, среди подозреваемых есть граждане Украины, сообщил журналистам представители польских правоохранительных органов. "Окружная прокуратура Варшавы проводит расследование в связи с обнаружением четырех тел мужчин в заброшенном многоквартирном доме на улице Гжибовской", - сказал представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна. "Мы нашли изувеченные тела четырех мужчин. Эти тела были спрятаны под мусором на разных этажах здания", - указал представитель Главного управления полиции Варшавы Роберт Шумята. Как рассказали следователи, тела были обнаружены в одном из пустующих зданий варшавского района Воля. Утром в понедельник в полицию позвонил человек, проживавший в пустующем доме, и сообщил об обнаружении трех тел, на место немедленно выехала полиция и судмедэксперты. Позже им удалось найти четвертое изувеченное тело, закопанное во дворе дома. "Полиция ведет интенсивные работы, направленные на восстановление хода событий в этом многоквартирном доме за последние дни или недели", - сказал Банна. "Следы и предметы, обнаруженные на месте происшествия, указывают на то, что к гибели мужчин причастны третьи лица", - добавил он. На данный момент полиция задержала семь человек в возрасте от 30 до 50 лет. Среди них есть граждане Польши и Украины. "Задержанные какое-то время назад проживали в этом пустующем здании", - отметил прокурор.

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929097916.html

https://ria.ru/20231120/ubiystvo-1910668195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, варшава, украина, польша