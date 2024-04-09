https://ria.ru/20240409/polsha-1938801166.html
В Польше женщина разбила голову своему сожителю после политического спора
В Польше женщина разбила голову своему сожителю после политического спора - РИА Новости, 09.04.2024
В Польше женщина разбила голову своему сожителю после политического спора
Женщина в Польше в ходе политического спора разбила голову своему сожителю костью из супа, передает польское агентство РАР. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:30
2024-04-09T12:30
2024-04-09T12:30
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ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Женщина в Польше в ходе политического спора разбила голову своему сожителю костью из супа, передает польское агентство РАР. "Полицейские из Бартошиц задержали 44-летнюю женщину, которая во время ссоры по поводу результатов местных выборов в этом городе вынула из кастрюли кость, варившуюся в супе, и ударила ей своего сожителя по голове", - говорится в сообщении. По данным агентства, скорая помощь доставила мужчину в больницу, потому что в результате травмы у него началось сильное кровотечение. "Он залился кровью. Необходимо было зашить рану... Пострадавший рассказал полицейским, что сожительница ранила его костью из супа. Виновница подтвердила это", - отмечает агентство. Полиция уже провела осмотр квартиры, где происходила ссора и были нанесены телесные повреждения, и изъяли кость в качестве вещественного доказательства. Полицейские уточнили, что ссора возникла между сожителями на почве того, что прошедший 7 апреля первый тур выборов в местные органы власти не определил состав совета гмины и понадобится второй тур. Оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, отметили в полиции. "Задержанная женщина трезвеет в отделении полиции. В прошлом она уже привлекалась к ответственности за жестокое обращение с партнером и была приговорена к лишению свободы с отсрочкой исполнения наказания. Учитывая факт рецидива ей грозит до 7,5 лет лишения свободы", - передает агентство.
https://ria.ru/20230406/nozh-1863454021.html
https://ria.ru/20190122/1549691481.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
В Польше женщина разбила голову своему сожителю после политического спора
В Польше женщина из-за политики разбила голову своему сожителю суповой костью
ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости.
Женщина в Польше в ходе политического спора разбила голову своему сожителю костью из супа, передает польское агентство РАР
.
"Полицейские из Бартошиц задержали 44-летнюю женщину, которая во время ссоры по поводу результатов местных выборов в этом городе вынула из кастрюли кость, варившуюся в супе, и ударила ей своего сожителя по голове", - говорится в сообщении.
По данным агентства, скорая помощь доставила мужчину в больницу, потому что в результате травмы у него началось сильное кровотечение.
"Он залился кровью. Необходимо было зашить рану... Пострадавший рассказал полицейским, что сожительница ранила его костью из супа. Виновница подтвердила это", - отмечает агентство.
Полиция уже провела осмотр квартиры, где происходила ссора и были нанесены телесные повреждения, и изъяли кость в качестве вещественного доказательства.
Полицейские уточнили, что ссора возникла между сожителями на почве того, что прошедший 7 апреля первый тур выборов в местные органы власти не определил состав совета гмины и понадобится второй тур.
Оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, отметили в полиции.
"Задержанная женщина трезвеет в отделении полиции. В прошлом она уже привлекалась к ответственности за жестокое обращение с партнером и была приговорена к лишению свободы с отсрочкой исполнения наказания. Учитывая факт рецидива ей грозит до 7,5 лет лишения свободы", - передает агентство.