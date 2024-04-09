https://ria.ru/20240409/polsha-1938801166.html

В Польше женщина разбила голову своему сожителю после политического спора

В Польше женщина разбила голову своему сожителю после политического спора - РИА Новости, 09.04.2024

В Польше женщина разбила голову своему сожителю после политического спора

Женщина в Польше в ходе политического спора разбила голову своему сожителю костью из супа, передает польское агентство РАР. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:30

2024-04-09T12:30

2024-04-09T12:30

в мире

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_723e84102d3ea89f624875a0d4a5b1a9.jpg

ВАРШАВА, 9 апр – РИА Новости. Женщина в Польше в ходе политического спора разбила голову своему сожителю костью из супа, передает польское агентство РАР. "Полицейские из Бартошиц задержали 44-летнюю женщину, которая во время ссоры по поводу результатов местных выборов в этом городе вынула из кастрюли кость, варившуюся в супе, и ударила ей своего сожителя по голове", - говорится в сообщении. По данным агентства, скорая помощь доставила мужчину в больницу, потому что в результате травмы у него началось сильное кровотечение. "Он залился кровью. Необходимо было зашить рану... Пострадавший рассказал полицейским, что сожительница ранила его костью из супа. Виновница подтвердила это", - отмечает агентство. Полиция уже провела осмотр квартиры, где происходила ссора и были нанесены телесные повреждения, и изъяли кость в качестве вещественного доказательства. Полицейские уточнили, что ссора возникла между сожителями на почве того, что прошедший 7 апреля первый тур выборов в местные органы власти не определил состав совета гмины и понадобится второй тур. Оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, отметили в полиции. "Задержанная женщина трезвеет в отделении полиции. В прошлом она уже привлекалась к ответственности за жестокое обращение с партнером и была приговорена к лишению свободы с отсрочкой исполнения наказания. Учитывая факт рецидива ей грозит до 7,5 лет лишения свободы", - передает агентство.

https://ria.ru/20230406/nozh-1863454021.html

https://ria.ru/20190122/1549691481.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша