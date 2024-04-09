https://ria.ru/20240409/politika-1938812163.html
В Кремле сообщили о встрече Путина и Токаева
В Кремле сообщили о встрече Путина и Токаева - РИА Новости, 09.04.2024
В Кремле сообщили о встрече Путина и Токаева
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:05
2024-04-09T13:05
2024-04-09T13:05
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства РФ в СНГ, а Казахстана – в ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуты также некоторые аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в Содружестве независимых государств, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240221/tokaev-1928806165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, снг, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, СНГ, В мире
В Кремле сообщили о встрече Путина и Токаева
Путин и Токаев обсудили аспекты международной и региональной проблематики