https://ria.ru/20240409/politika-1938812163.html

В Кремле сообщили о встрече Путина и Токаева

В Кремле сообщили о встрече Путина и Токаева - РИА Новости, 09.04.2024

В Кремле сообщили о встрече Путина и Токаева

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:05

2024-04-09T13:05

2024-04-09T13:05

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

одкб

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства РФ в СНГ, а Казахстана – в ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуты также некоторые аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в Содружестве независимых государств, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240221/tokaev-1928806165.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, снг, в мире