Рейтинг@Mail.ru
В Кремле сообщили о встрече Путина и Токаева - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/politika-1938812163.html
В Кремле сообщили о встрече Путина и Токаева
В Кремле сообщили о встрече Путина и Токаева - РИА Новости, 09.04.2024
В Кремле сообщили о встрече Путина и Токаева
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:05
2024-04-09T13:05
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
одкб
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_ce3b3bc9a7e171ba9f66b999866794b1.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства РФ в СНГ, а Казахстана – в ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуты также некоторые аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в Содружестве независимых государств, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240221/tokaev-1928806165.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935315349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8754a7cce9caee364119b43e038f4f68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, одкб, снг, в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, СНГ, В мире
В Кремле сообщили о встрече Путина и Токаева

Путин и Токаев обсудили аспекты международной и региональной проблематики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства РФ в СНГ, а Казахстана – в ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты также некоторые аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в Содружестве независимых государств, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Россия под руководством Путина достигает заметных успехов, заявил Токаев
21 февраля, 17:43
 
РоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОДКБСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала