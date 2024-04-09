Рейтинг@Mail.ru
В поездах, задержанных из-за ЧП в Вязьме, обеспечат питание - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 09.04.2024 (обновлено: 00:46 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/poezda-1938729257.html
В поездах, задержанных из-за ЧП в Вязьме, обеспечат питание
В поездах, задержанных из-за ЧП в Вязьме, обеспечат питание - РИА Новости, 09.04.2024
В поездах, задержанных из-за ЧП в Вязьме, обеспечат питание
Пассажиры поездов Федеральной пассажирской компании, которые задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области на четыре часа и более, будут обеспечены... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T00:40
2024-04-09T00:46
происшествия
смоленская область
федеральная пассажирская компания
московская железная дорога
обрушение путепровода в вязьме
вязьма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915224483_0:97:3077:1827_1920x0_80_0_0_fbe431f82e424a6aebe7f72f002f38a8.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пассажиры поездов Федеральной пассажирской компании, которые задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области на четыре часа и более, будут обеспечены питанием, сообщили в компании.Путепровод обрушился в Вязьме в понедельник, когда на нем, по данным ГУ МЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ведомстве уточнили РИА Новости, что один человек погиб, пятеро госпитализированы. По данным минздрава региона, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, у них множественные травмы."Пассажиры поездов АО "ФПК", задержанных на Московской железной дороге, будут обеспечены питанием. Пассажиры поездов, задержанных из-за обрушения моста на 4 часа и более, будут обеспечены питанием", — говорится в сообщении.В ФПК добавили, что сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю поддержку. Между станциями "Семлево" и "Вязьма" для продолжения поездки в поездах организованы компенсационные автобусы."Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения в полном объеме", — заключили в ФПК.
https://ria.ru/20240408/prolet-1938719950.html
https://ria.ru/20240408/delo-1938720252.html
смоленская область
вязьма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915224483_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20ab8d35e6940849154f14dec8fdf975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, федеральная пассажирская компания, московская железная дорога, обрушение путепровода в вязьме, вязьма
Происшествия, Смоленская область, Федеральная пассажирская компания, Московская железная дорога, Обрушение путепровода в Вязьме, Вязьма
В поездах, задержанных из-за ЧП в Вязьме, обеспечат питание

Пассажиров поездов ФПК, задержанных из-за ЧП в Вязьме, обеспечат питанием

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПассажирский поезд компании ФПК
Пассажирский поезд компании ФПК - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд компании ФПК . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пассажиры поездов Федеральной пассажирской компании, которые задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области на четыре часа и более, будут обеспечены питанием, сообщили в компании.
Путепровод обрушился в Вязьме в понедельник, когда на нем, по данным ГУ МЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ведомстве уточнили РИА Новости, что один человек погиб, пятеро госпитализированы. По данным минздрава региона, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, у них множественные травмы.
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Смоленский губернатор рассказал подробности обрушения моста в Вязьме
Вчера, 22:05
"Пассажиры поездов АО "ФПК", задержанных на Московской железной дороге, будут обеспечены питанием. Пассажиры поездов, задержанных из-за обрушения моста на 4 часа и более, будут обеспечены питанием", — говорится в сообщении.
В ФПК добавили, что сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю поддержку. Между станциями "Семлево" и "Вязьма" для продолжения поездки в поездах организованы компенсационные автобусы.
"Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения в полном объеме", — заключили в ФПК.
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Смоленской области возбудили дело после обрушения путепровода
Вчера, 22:10
 
ПроисшествияСмоленская областьФедеральная пассажирская компанияМосковская железная дорогаОбрушение путепровода в ВязьмеВязьма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала