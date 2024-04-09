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В поездах, задержанных из-за ЧП в Вязьме, обеспечат питание
В поездах, задержанных из-за ЧП в Вязьме, обеспечат питание - РИА Новости, 09.04.2024
В поездах, задержанных из-за ЧП в Вязьме, обеспечат питание
Пассажиры поездов Федеральной пассажирской компании, которые задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области на четыре часа и более, будут обеспечены... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T00:40
2024-04-09T00:40
2024-04-09T00:46
происшествия
смоленская область
федеральная пассажирская компания
московская железная дорога
обрушение путепровода в вязьме
вязьма
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пассажиры поездов Федеральной пассажирской компании, которые задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области на четыре часа и более, будут обеспечены питанием, сообщили в компании.Путепровод обрушился в Вязьме в понедельник, когда на нем, по данным ГУ МЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ведомстве уточнили РИА Новости, что один человек погиб, пятеро госпитализированы. По данным минздрава региона, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, у них множественные травмы."Пассажиры поездов АО "ФПК", задержанных на Московской железной дороге, будут обеспечены питанием. Пассажиры поездов, задержанных из-за обрушения моста на 4 часа и более, будут обеспечены питанием", — говорится в сообщении.В ФПК добавили, что сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю поддержку. Между станциями "Семлево" и "Вязьма" для продолжения поездки в поездах организованы компенсационные автобусы."Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения в полном объеме", — заключили в ФПК.
https://ria.ru/20240408/prolet-1938719950.html
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происшествия, смоленская область, федеральная пассажирская компания, московская железная дорога, обрушение путепровода в вязьме, вязьма
Происшествия, Смоленская область, Федеральная пассажирская компания, Московская железная дорога, Обрушение путепровода в Вязьме, Вязьма
В поездах, задержанных из-за ЧП в Вязьме, обеспечат питание
Пассажиров поездов ФПК, задержанных из-за ЧП в Вязьме, обеспечат питанием