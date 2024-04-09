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В Оренбуржье оценили ущерб от подтопления - РИА Новости, 09.04.2024
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21:11 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/podtoplenie-1938949277.html
В Оренбуржье оценили ущерб от подтопления
В Оренбуржье оценили ущерб от подтопления - РИА Новости, 09.04.2024
В Оренбуржье оценили ущерб от подтопления
В Оренбуржье подтоплено 12 464 жилых домов, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:11
2024-04-09T21:11
происшествия
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УФА, 9 апр - РИА Новости. В Оренбуржье подтоплено 12 464 жилых домов, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. "Сейчас на территории 23 муниципальных образований в 77 населенном пункте подтоплено 12 464 жилых домов, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций", - говорится в сообщении. Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на трех участках одной федеральной автодороги.
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происшествия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье оценили ущерб от подтопления

В Оренбуржье подтопило 12 464 жилых домов и 14 566 приусадебных участков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости
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Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео
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УФА, 9 апр - РИА Новости. В Оренбуржье подтоплено 12 464 жилых домов, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций, сообщило правительство области в своем Telegram-канале.
«
"Сейчас на территории 23 муниципальных образований в 77 населенном пункте подтоплено 12 464 жилых домов, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций", - говорится в сообщении.
Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на трех участках одной федеральной автодороги.
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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