https://ria.ru/20240409/podtoplenie-1938949277.html

В Оренбуржье оценили ущерб от подтопления

В Оренбуржье оценили ущерб от подтопления - РИА Новости, 09.04.2024

В Оренбуржье оценили ущерб от подтопления

В Оренбуржье подтоплено 12 464 жилых домов, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T21:11

2024-04-09T21:11

2024-04-09T21:11

происшествия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 9 апр - РИА Новости. В Оренбуржье подтоплено 12 464 жилых домов, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций, сообщило правительство области в своем Telegram-канале. "Сейчас на территории 23 муниципальных образований в 77 населенном пункте подтоплено 12 464 жилых домов, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций", - говорится в сообщении. Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на трех участках одной федеральной автодороги.

https://ria.ru/20240409/reka-1938947020.html

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происшествия, наводнения в россии — 2024