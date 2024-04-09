https://ria.ru/20240409/podmoskove-1938888050.html
Более 390 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
Более 390 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 09.04.2024
Более 390 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
С начала текущего года более 390 тысяч детей прошли бесплатные профосмотры в Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:47
2024-04-09T16:47
2024-04-09T16:47
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. С начала текущего года более 390 тысяч детей прошли бесплатные профосмотры в Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Диспансеризация на территории Подмосковья доступна как детям, так и взрослым. "Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения и только с начала года медицинские осмотры прошли уже более 390 тысяч детей", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. Она отметила, что получить результаты можно в цифровом формате, для этого нужно зайти в медкарту в личном кабинете регпортала госуслуг. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.
https://ria.ru/20240409/nabor-1938880912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, диспансеризация, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, диспансеризация, Дети