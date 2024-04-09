https://ria.ru/20240409/podmoskove-1938888050.html

Более 390 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

Более 390 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 09.04.2024

Более 390 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

С начала текущего года более 390 тысяч детей прошли бесплатные профосмотры в Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:47

2024-04-09T16:47

2024-04-09T16:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

диспансеризация

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151468/45/1514684535_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_cd638ee0b7c518dd005e7a5ec3109dc3.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. С начала текущего года более 390 тысяч детей прошли бесплатные профосмотры в Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Диспансеризация на территории Подмосковья доступна как детям, так и взрослым. "Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения и только с начала года медицинские осмотры прошли уже более 390 тысяч детей", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. Она отметила, что получить результаты можно в цифровом формате, для этого нужно зайти в медкарту в личном кабинете регпортала госуслуг. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.

https://ria.ru/20240409/nabor-1938880912.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, диспансеризация, дети