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Почти 356 млн рублей составит поддержка овощеводов в Волгоградской области

Почти 356 млн рублей составит поддержка овощеводов в Волгоградской области - РИА Новости, 09.04.2024

Почти 356 млн рублей составит поддержка овощеводов в Волгоградской области

Производители овощей и картофеля в Волгоградской области в 2024 году станут получателями субсидий, они будут рассчитываться исходя из размера посевных площадей, РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:55

2024-04-09T18:55

2024-04-09T18:55

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Производители овощей и картофеля в Волгоградской области в 2024 году станут получателями субсидий, они будут рассчитываться исходя из размера посевных площадей, веса произведенной продукции, а также использования элитных семян, на эти цели будет направлено почти 355,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области. В регионе в рамках действующих соглашений с министерством сельского хозяйства РФ овощеводческие и картофелеводческие хозяйства могут рассчитывать на прямую государственную поддержку. Так, на возмещение части затрат на одну тонну произведенных овощей защищенного грунта заложено 33,7 миллиона рублей. Еще 95,6 миллиона и 6,7 миллиона рублей предусмотрены в качестве компенсации понесенных затрат на 1 гектар посевной площади, занятой овощами и картофелем, соответственно. Для возмещения части затрат на одну тонну произведенных овощей и картофеля направят 137,9 миллиона рублей и 8,8 миллиона рублей. Также 73,2 миллиона рублей составит компенсация за использование элитных семян. В прошлом году на эти же цели было выделено в общей сложности 353,7 миллиона рублей. Общий объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области на текущий год уже сформирован на уровне 4,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240409/kompozity-1938879968.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , волгоградская область, россия