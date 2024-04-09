https://ria.ru/20240409/pfo-1938813125.html

В ПФО более 132 тысяч человек задействуют для борьбы с паводком

В ПФО более 132 тысяч человек задействуют для борьбы с паводком - РИА Новости, 09.04.2024

В ПФО более 132 тысяч человек задействуют для борьбы с паводком

Группировка сил по ликвидации ЧС в связи с паводком в Приволжском федеральном округе составляет более 132 тысяч человек и 36 тысяч единиц техники, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:10

2024-04-09T13:10

2024-04-09T13:10

происшествия

оренбургская область

россия

орск

игорь комаров

александр куренков (мчс)

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Группировка сил по ликвидации ЧС в связи с паводком в Приволжском федеральном округе составляет более 132 тысяч человек и 36 тысяч единиц техники, сообщил полпред президента в Приволжье Игорь Комаров. Приволжский полпред, глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во вторник совершили облет на вертолете наиболее пострадавших от паводка районов Оренбуржья. "В регионах округа проведены корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Спланирована группировка сил и средств: более 132 тысяч человек и 36 тысяч единиц техники, 20 единиц авиатехники и 2 тысячи единиц плавающих средств", - сказал Комаров. По его словам, для эвакуации жителей предусмотрено свыше 7 тысяч единиц техники и более 1,6 тысячи единиц плавсредств, 1541 пункт временного размещения вместимостью более 325 тысяч человек, снабжение которых продовольствием и предметами первой необходимости организовано в соответствии с планами жизнеобеспечения. "В населенных пунктах, изолируемых в период прохождения весеннего половодья, заблаговременно созданы запасы материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения. Предусмотрено оперативное информирование жителей о складывающейся обстановке и принимаемых мерах", - отметил приволжский полпред. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240406/uroven-1938303583.html

https://ria.ru/20240407/pavodok-1938388913.html

оренбургская область

россия

орск

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происшествия, оренбургская область, россия, орск, игорь комаров, александр куренков (мчс), денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024