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В ПФО более 132 тысяч человек задействуют для борьбы с паводком - РИА Новости, 09.04.2024
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13:10 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pfo-1938813125.html
В ПФО более 132 тысяч человек задействуют для борьбы с паводком
В ПФО более 132 тысяч человек задействуют для борьбы с паводком - РИА Новости, 09.04.2024
В ПФО более 132 тысяч человек задействуют для борьбы с паводком
Группировка сил по ликвидации ЧС в связи с паводком в Приволжском федеральном округе составляет более 132 тысяч человек и 36 тысяч единиц техники, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:10
2024-04-09T13:10
происшествия
оренбургская область
россия
орск
игорь комаров
александр куренков (мчс)
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Группировка сил по ликвидации ЧС в связи с паводком в Приволжском федеральном округе составляет более 132 тысяч человек и 36 тысяч единиц техники, сообщил полпред президента в Приволжье Игорь Комаров. Приволжский полпред, глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во вторник совершили облет на вертолете наиболее пострадавших от паводка районов Оренбуржья. "В регионах округа проведены корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Спланирована группировка сил и средств: более 132 тысяч человек и 36 тысяч единиц техники, 20 единиц авиатехники и 2 тысячи единиц плавающих средств", - сказал Комаров. По его словам, для эвакуации жителей предусмотрено свыше 7 тысяч единиц техники и более 1,6 тысячи единиц плавсредств, 1541 пункт временного размещения вместимостью более 325 тысяч человек, снабжение которых продовольствием и предметами первой необходимости организовано в соответствии с планами жизнеобеспечения. "В населенных пунктах, изолируемых в период прохождения весеннего половодья, заблаговременно созданы запасы материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения. Предусмотрено оперативное информирование жителей о складывающейся обстановке и принимаемых мерах", - отметил приволжский полпред. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240406/uroven-1938303583.html
https://ria.ru/20240407/pavodok-1938388913.html
оренбургская область
россия
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происшествия, оренбургская область, россия, орск, игорь комаров, александр куренков (мчс), денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Орск, Игорь Комаров, Александр Куренков (МЧС), Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В ПФО более 132 тысяч человек задействуют для борьбы с паводком

Полпред Комаров: в ПФО более 132 тысяч человек задействуют для борьбы с паводком

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок
Паводок - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Группировка сил по ликвидации ЧС в связи с паводком в Приволжском федеральном округе составляет более 132 тысяч человек и 36 тысяч единиц техники, сообщил полпред президента в Приволжье Игорь Комаров.
Приволжский полпред, глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во вторник совершили облет на вертолете наиболее пострадавших от паводка районов Оренбуржья.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки ночью
6 апреля, 20:43
"В регионах округа проведены корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Спланирована группировка сил и средств: более 132 тысяч человек и 36 тысяч единиц техники, 20 единиц авиатехники и 2 тысячи единиц плавающих средств", - сказал Комаров.
По его словам, для эвакуации жителей предусмотрено свыше 7 тысяч единиц техники и более 1,6 тысячи единиц плавсредств, 1541 пункт временного размещения вместимостью более 325 тысяч человек, снабжение которых продовольствием и предметами первой необходимости организовано в соответствии с планами жизнеобеспечения.
"В населенных пунктах, изолируемых в период прохождения весеннего половодья, заблаговременно созданы запасы материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения. Предусмотрено оперативное информирование жителей о складывающейся обстановке и принимаемых мерах", - отметил приволжский полпред.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
Река Урал в Оренбурге. 7 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Пик паводка в Оренбургской области ожидают к 10 апреля
7 апреля, 14:05
 
ПроисшествияОренбургская областьРоссияОрскИгорь КомаровАлександр Куренков (МЧС)Денис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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