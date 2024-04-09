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В МЧС рассматривают вопрос о введении режима ЧС в регионах, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2024
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13:28 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/peskov-1938818530.html
В МЧС рассматривают вопрос о введении режима ЧС в регионах, заявил Песков
В МЧС рассматривают вопрос о введении режима ЧС в регионах, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2024
В МЧС рассматривают вопрос о введении режима ЧС в регионах, заявил Песков
Вопросы о введении режима ЧС федерального масштаба в регионах России, где сложилась сложная ситуация с паводками, рассматриваются на комиссии, которую... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:28
2024-04-09T13:28
россия
тюменская область
оренбургская область
дмитрий песков
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вопросы о введении режима ЧС федерального масштаба в регионах России, где сложилась сложная ситуация с паводками, рассматриваются на комиссии, которую возглавляет глава МЧС РФ Александр Куренков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мне неизвестно о том, что принимались бы такие решения. Подобные вопросы сейчас рассматриваются на комиссии, которая создана по поручению президента, которую мы вчера вам озвучили, и которую возглавляет министр по чрезвычайным ситуациям Куренков", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос о введении ЧС федерального масштаба из-за паводков в Курганской и Тюменской областях. ЧС федерального масштаба на текущий момент введен в Оренбургской области, где 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Росгидромет прогнозирует в апреле высокий подъем уровня воды в реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области. По данным региональных властей, пока на них наблюдается стабильная паводковая обстановка. В понедельник власти региона приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС, находящиеся в зоне возможного затопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения. Глава Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности. Согласно прогнозу регионального ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. -0-
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россия
тюменская область
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россия, тюменская область, оренбургская область, дмитрий песков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Россия, Тюменская область, Оренбургская область, Дмитрий Песков, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В МЧС рассматривают вопрос о введении режима ЧС в регионах, заявил Песков

Песков: комиссия МЧС рассматривает вопрос о введении режима ЧС в регионах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вопросы о введении режима ЧС федерального масштаба в регионах России, где сложилась сложная ситуация с паводками, рассматриваются на комиссии, которую возглавляет глава МЧС РФ Александр Куренков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мне неизвестно о том, что принимались бы такие решения. Подобные вопросы сейчас рассматриваются на комиссии, которая создана по поручению президента, которую мы вчера вам озвучили, и которую возглавляет министр по чрезвычайным ситуациям Куренков", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос о введении ЧС федерального масштаба из-за паводков в Курганской и Тюменской областях.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
ЧС федерального масштаба на текущий момент введен в Оренбургской области, где 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
Росгидромет прогнозирует в апреле высокий подъем уровня воды в реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области. По данным региональных властей, пока на них наблюдается стабильная паводковая обстановка. В понедельник власти региона приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС, находящиеся в зоне возможного затопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения.
Глава Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности. Согласно прогнозу регионального ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. -0-
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка
8 апреля, 05:12
 
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