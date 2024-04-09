https://ria.ru/20240409/peskov-1938818530.html

В МЧС рассматривают вопрос о введении режима ЧС в регионах, заявил Песков

В МЧС рассматривают вопрос о введении режима ЧС в регионах, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2024

В МЧС рассматривают вопрос о введении режима ЧС в регионах, заявил Песков

Вопросы о введении режима ЧС федерального масштаба в регионах России, где сложилась сложная ситуация с паводками, рассматриваются на комиссии, которую... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:28

2024-04-09T13:28

2024-04-09T13:28

россия

тюменская область

оренбургская область

дмитрий песков

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938804485_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_07136800eb1497edcbce23616b1f9c27.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вопросы о введении режима ЧС федерального масштаба в регионах России, где сложилась сложная ситуация с паводками, рассматриваются на комиссии, которую возглавляет глава МЧС РФ Александр Куренков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мне неизвестно о том, что принимались бы такие решения. Подобные вопросы сейчас рассматриваются на комиссии, которая создана по поручению президента, которую мы вчера вам озвучили, и которую возглавляет министр по чрезвычайным ситуациям Куренков", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос о введении ЧС федерального масштаба из-за паводков в Курганской и Тюменской областях. ЧС федерального масштаба на текущий момент введен в Оренбургской области, где 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Росгидромет прогнозирует в апреле высокий подъем уровня воды в реках Тобол и Ишим на территории Тюменской области. По данным региональных властей, пока на них наблюдается стабильная паводковая обстановка. В понедельник власти региона приняли решение о заблаговременном введении режима ЧС, находящиеся в зоне возможного затопления муниципалитеты принимают меры для предупреждения возможного паводка, усилили разъяснительную работу с населением, готовят пункты временного размещения. Глава Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности. Согласно прогнозу регионального ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. -0-

https://ria.ru/20240408/chs-1938481116.html

россия

тюменская область

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тюменская область, оренбургская область, дмитрий песков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024