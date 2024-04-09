https://ria.ru/20240409/peskov-1938817441.html

В Кремле рассказали о контактах с жителями Оренбуржья

В Кремле рассказали о контактах с жителями Оренбуржья - РИА Новости, 09.04.2024

В Кремле рассказали о контактах с жителями Оренбуржья

Контакты с жителями пострадавших от паводков территорий проводятся в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь, заявил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:23

2024-04-09T13:23

2024-04-09T13:23

оренбургская область

россия

орск

дмитрий песков

денис паслер

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Контакты с жителями пострадавших от паводков территорий проводятся в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в понедельник губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с инициативной группой митингующих в Орске. "Проводится напряженнейшая работа с населением. Все руководство: муниципальное районное, региональное находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь", - отметил Песков на вопрос журналиста о том, как оценивают тон общения губернатора Оренбуржья с людьми, которые пострадали от паводков. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html

оренбургская область

россия

орск

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оренбургская область, россия, орск, дмитрий песков, денис паслер, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024