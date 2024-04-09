https://ria.ru/20240409/peskov-1938810657.html

Песков заявил, что в Кремле видели ролик с жителями Оренбуржья и Паслером

Песков заявил, что в Кремле видели ролик с жителями Оренбуржья и Паслером - РИА Новости, 09.04.2024

Песков заявил, что в Кремле видели ролик с жителями Оренбуржья и Паслером

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле видели ролик, на котором губернатор Оренбургской области Денис Паслер приказывает... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:00

2024-04-09T13:00

2024-04-09T15:54

оренбургская область

россия

орск

дмитрий песков

денис паслер

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле видели ролик, на котором губернатор Оренбургской области Денис Паслер приказывает жителям города убрать телефоны, чтобы те не снимали встречу. В понедельник губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с инициативной группой митингующих в Орске. "Да, мы видели, мы видели", — ответил Песков журналистам. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240407/uscherb-1938405765.html

https://ria.ru/20240408/orsk-1938696200.html

оренбургская область

россия

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, россия, орск, дмитрий песков, денис паслер, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске