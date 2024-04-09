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Песков заявил, что в Кремле видели ролик с жителями Оренбуржья и Паслером - РИА Новости, 09.04.2024
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13:00 09.04.2024 (обновлено: 15:54 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/peskov-1938810657.html
Песков заявил, что в Кремле видели ролик с жителями Оренбуржья и Паслером
Песков заявил, что в Кремле видели ролик с жителями Оренбуржья и Паслером - РИА Новости, 09.04.2024
Песков заявил, что в Кремле видели ролик с жителями Оренбуржья и Паслером
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле видели ролик, на котором губернатор Оренбургской области Денис Паслер приказывает... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:00
2024-04-09T15:54
оренбургская область
россия
орск
дмитрий песков
денис паслер
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле видели ролик, на котором губернатор Оренбургской области Денис Паслер приказывает жителям города убрать телефоны, чтобы те не снимали встречу. В понедельник губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с инициативной группой митингующих в Орске. "Да, мы видели, мы видели", — ответил Песков журналистам. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240407/uscherb-1938405765.html
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оренбургская область, россия, орск, дмитрий песков, денис паслер, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Оренбургская область, Россия, Орск, Дмитрий Песков, Денис Паслер, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Песков заявил, что в Кремле видели ролик с жителями Оренбуржья и Паслером

Песков: в Кремле видели ролик, где Паслер приказал оренбуржцам убрать телефоны

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле видели ролик, на котором губернатор Оренбургской области Денис Паслер приказывает жителям города убрать телефоны, чтобы те не снимали встречу.
В понедельник губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с инициативной группой митингующих в Орске.
Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Паслер рассказал, какой ущерб паводок под Оренбургом нанес отрасли АПК
7 апреля, 15:45
"Да, мы видели, мы видели", — ответил Песков журналистам.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Жители подтопленного Орска раскрыли главные причины недовольства
8 апреля, 19:07
 
Оренбургская областьРоссияОрскДмитрий ПесковДенис ПаслерАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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