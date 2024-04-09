https://ria.ru/20240409/peskov-1938807973.html
Путин пока не планирует поездку в Оренбургскую область, заявил Песков
Путин пока не планирует поездку в Оренбургскую область, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2024
Путин пока не планирует поездку в Оренбургскую область, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в графике главы государства Владимира Путина нет поездки в Оренбургскую область. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:49
2024-04-09T12:49
2024-04-09T12:49
оренбургская область
россия
орск
владимир путин
дмитрий песков
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в графике главы государства Владимира Путина нет поездки в Оренбургскую область. "Путин фактически там присутствует, в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами. Пока в настоящий момент поездки в регион нет. Сейчас самый горячий момент. Что будет через какое-то количество дней - будем вместе с вами смотреть", - сказал он журналистам на соответствующий вопрос. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240409/orenburg-1938752940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, россия, орск, владимир путин, дмитрий песков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Россия, Орск, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Путин пока не планирует поездку в Оренбургскую область, заявил Песков
Песков: в настоящий момент в графике Путина нет поездки в Оренбургскую область