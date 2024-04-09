https://ria.ru/20240409/peskov-1938807973.html

Путин пока не планирует поездку в Оренбургскую область, заявил Песков

Путин пока не планирует поездку в Оренбургскую область, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2024

Путин пока не планирует поездку в Оренбургскую область, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в графике главы государства Владимира Путина нет поездки в Оренбургскую область. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:49

2024-04-09T12:49

2024-04-09T12:49

оренбургская область

россия

орск

владимир путин

дмитрий песков

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в графике главы государства Владимира Путина нет поездки в Оренбургскую область. "Путин фактически там присутствует, в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами. Пока в настоящий момент поездки в регион нет. Сейчас самый горячий момент. Что будет через какое-то количество дней - будем вместе с вами смотреть", - сказал он журналистам на соответствующий вопрос. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240409/orenburg-1938752940.html

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938547295.html

оренбургская область

россия

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбургская область, россия, орск, владимир путин, дмитрий песков, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия