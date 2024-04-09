Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил о деградации системы безопасности в Европе - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 09.04.2024 (обновлено: 12:55 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/peskov-1938805431.html
Песков заявил о деградации системы безопасности в Европе
Песков заявил о деградации системы безопасности в Европе - РИА Новости, 09.04.2024
Песков заявил о деградации системы безопасности в Европе
Нынешняя деградация системы безопасности в Европе требует диалога в области стратегической стабильности, сейчас он отсутствует и не по вине РФ, заявил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:41
2024-04-09T12:55
европа
россия
дмитрий песков
в мире
довсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нынешняя деградация системы безопасности в Европе требует диалога в области стратегической стабильности, сейчас он отсутствует и не по вине РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков заявил журналистам, что ДОВСЕ во многом потерял свою жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации."Конечно же, ситуация меняется… Она, наверное, вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению отсутствует, не по вине Российской Федерации", - заявил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20240409/nato-1938778038.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, дмитрий песков, в мире, довсе
Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире, ДОВСЕ
Песков заявил о деградации системы безопасности в Европе

Песков: диалог по стратегической стабильности отсутствует не по вине России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нынешняя деградация системы безопасности в Европе требует диалога в области стратегической стабильности, сейчас он отсутствует и не по вине РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил журналистам, что ДОВСЕ во многом потерял свою жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации.
"Конечно же, ситуация меняется… Она, наверное, вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению отсутствует, не по вине Российской Федерации", - заявил пресс-секретарь президента.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Война в Европе больше не является фантазией, заявил Боррель
Вчера, 11:07
 
ЕвропаРоссияДмитрий ПесковВ миреДОВСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала