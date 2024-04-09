https://ria.ru/20240409/peskov-1938805431.html

Песков заявил о деградации системы безопасности в Европе

Песков заявил о деградации системы безопасности в Европе - РИА Новости, 09.04.2024

Песков заявил о деградации системы безопасности в Европе

Нынешняя деградация системы безопасности в Европе требует диалога в области стратегической стабильности, сейчас он отсутствует и не по вине РФ, заявил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:41

2024-04-09T12:41

2024-04-09T12:55

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нынешняя деградация системы безопасности в Европе требует диалога в области стратегической стабильности, сейчас он отсутствует и не по вине РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков заявил журналистам, что ДОВСЕ во многом потерял свою жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации."Конечно же, ситуация меняется… Она, наверное, вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению отсутствует, не по вине Российской Федерации", - заявил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20240409/nato-1938778038.html

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Дарья Буймова

европа, россия, дмитрий песков, в мире, довсе