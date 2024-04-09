https://ria.ru/20240409/peskov-1938805431.html
Песков заявил о деградации системы безопасности в Европе
Песков заявил о деградации системы безопасности в Европе - РИА Новости, 09.04.2024
Песков заявил о деградации системы безопасности в Европе
Нынешняя деградация системы безопасности в Европе требует диалога в области стратегической стабильности, сейчас он отсутствует и не по вине РФ, заявил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:41
2024-04-09T12:41
2024-04-09T12:55
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нынешняя деградация системы безопасности в Европе требует диалога в области стратегической стабильности, сейчас он отсутствует и не по вине РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков заявил журналистам, что ДОВСЕ во многом потерял свою жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации."Конечно же, ситуация меняется… Она, наверное, вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению отсутствует, не по вине Российской Федерации", - заявил пресс-секретарь президента.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, дмитрий песков, в мире, довсе
Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире, ДОВСЕ
Песков заявил о деградации системы безопасности в Европе
Песков: диалог по стратегической стабильности отсутствует не по вине России
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нынешняя деградация системы безопасности в Европе требует диалога в области стратегической стабильности, сейчас он отсутствует и не по вине РФ, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил журналистам, что ДОВСЕ во многом потерял свою жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации.
"Конечно же, ситуация меняется… Она, наверное, вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. Это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению отсутствует, не по вине Российской Федерации", - заявил пресс-секретарь президента.