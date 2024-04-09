https://ria.ru/20240409/perechen-1938902740.html

Приангарье направит допперечень школ в федеральный проект модернизации

Приангарье направит допперечень школ в федеральный проект модернизации - РИА Новости, 09.04.2024

Приангарье направит допперечень школ в федеральный проект модернизации

Иркутская область планирует направить в министерство просвещения РФ дополнительный перечень школ из 34 муниципальных образований региона для включения в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:34

2024-04-09T17:34

2024-04-09T17:34

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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ИРКУТСК, 9 апр — РИА Новости. Иркутская область планирует направить в министерство просвещения РФ дополнительный перечень школ из 34 муниципальных образований региона для включения в программу модернизации, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Возможность привлечения федеральных средств для проведения капитальных ремонтов школ в Приангарье обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев. "Игорь Кобзев представил Андрею Николаеву перечень образовательных организаций, которые регион планирует включить в заявку на дополнительный отбор в федеральную программу "Модернизация школьных систем образования". В сформированном перечне объекты из 34 муниципальных образований", - говорится в сообщении. По словам главы Приангарья, в регионе подготовили все необходимые документы для того, чтобы модернизация была начата в срок и завершена в соответствии с графиком. На ближайшие три года в программу модернизации уже включено 14 школ. В 10 из них ремонты начнутся в 2024 году, на эти цели из федерального бюджета выделено свыше 760 миллионов рублей. Всего с софинансированием на обновление учреждений по программе "Модернизация школьных систем образования" предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. Кроме этого, на встрече обсудили реализацию программы модернизации образовательной инфраструктуры региона до 2030 года. Согласно перечню задач, поставленных президентом РФ перед правительством России, до конца 2030 года в стране должны быть отремонтированы все объекты образования, признанные нуждающимися в ремонте по состоянию на 1 января 2025 года. В Иркутской области в настоящее время формируются перечни объектов дошкольного образования и средних профессиональных организаций для включения в программу по капитальному ремонту. На 2024 год в региональном бюджете предусмотрено более 530 миллионов рублей на ремонт 25 организаций среднего профессионального образования. Кроме того, по региональной госпрограмме "Развитие образования" будут отремонтированы 14 дошкольных учреждений. В ходе встречи Игорь Кобзев и Андрей Николаев также обсудили вопрос завершения строительства в рамках нацпроекта "Демография" двух объектов дошкольного образования.

https://ria.ru/20240405/irkutsk-1938003239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иркутская область, игорь кобзев, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)