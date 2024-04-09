https://ria.ru/20240409/pensiya-1938844833.html
В Челябинске объяснили, почему не начисляют пенсию 94-летней жительнице
В Челябинске объяснили, почему не начисляют пенсию 94-летней жительнице - РИА Новости, 09.04.2024
В Челябинске объяснили, почему не начисляют пенсию 94-летней жительнице
Жительнице Челябинска, 94-летней Надежде Татаренко, переехавшей в регион из Таджикистана в 2022 году и получившей гражданство РФ, не начисляют пенсию в связи с... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:42
2024-04-09T14:42
2024-04-09T14:42
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Жительнице Челябинска, 94-летней Надежде Татаренко, переехавшей в регион из Таджикистана в 2022 году и получившей гражданство РФ, не начисляют пенсию в связи с отсутствием основания для назначения пенсии по старости, но ей оказывает помощь внук, также была выделена помощь из бюджетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Как сообщали местные СМИ, Татаренко треть жизни проработала на заводе по обогащению урана в Таджикской ССР, а после переезда в Челябинскую область осталась без пенсии. По данным отделения СФР по Челябинской области, на момент обращения у Татаренко отсутствовали основания для назначения пенсии по старости: с 21 октября 2022 года вступил в силу договор между РФ и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, в соответствии ним стороны назначают пенсию на основании страхового стажа, приобретенного на ее территории. У Татаренко отсутствует страховой стаж в РФ и РСФСР, вся трудовая деятельность протекала в Республике Таджикистан. "Обращение за назначением страховой пенсии по старости последовало после вступления в силу договора о сотрудничестве, поэтому отсутствуют основания для назначения пенсии по старости", - говорится в сообщении. Министерство социальных отношений области уточняет, что сотрудники территориального управления соцзащиты находятся на связи с Татаренко. "Со своей стороны министерство во взаимодействии с территориальным управлением соцзащиты рассмотрело все возможности для оказания мер социальной поддержки. Как человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в 2023 и 2024 годах ей была выделена помощь из областного и муниципального бюджетов", - поясняет минсоц. Кроме того, министерство готово обеспечить Татаренко местом в учреждении стационарного обслуживания, а также предоставить помощь социального работника на дому. "Но от такой поддержки она отказалась в связи с тем, что у нее есть внук, который ей помогает", - добавляет министерство. По данным Центрального районного суда Челябинска, 21 августа 2023 года Татаренко отказано в удовлетворении исковых требований о признании незаконным решения ОСФР по Челябинской области об отказе в установлении страховой пенсии по старости. Решение было обжаловано, но Седьмой кассационный суд общей юрисдикции решение районного суда оставил в силе.
https://ria.ru/20240208/katkov-1926219227.html
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общество, россия, челябинская область, челябинск
Общество, Россия, Челябинская область, Челябинск
В Челябинске объяснили, почему не начисляют пенсию 94-летней жительнице
Переехавшей из Таджикистана 94-летней женщине не начисляют пенсию по старости
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Жительнице Челябинска, 94-летней Надежде Татаренко, переехавшей в регион из Таджикистана в 2022 году и получившей гражданство РФ, не начисляют пенсию в связи с отсутствием основания для назначения пенсии по старости, но ей оказывает помощь внук, также была выделена помощь из бюджетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Как сообщали местные СМИ, Татаренко треть жизни проработала на заводе по обогащению урана в Таджикской ССР, а после переезда в Челябинскую область
осталась без пенсии.
По данным отделения СФР по Челябинской области, на момент обращения у Татаренко отсутствовали основания для назначения пенсии по старости: с 21 октября 2022 года вступил в силу договор между РФ и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, в соответствии ним стороны назначают пенсию на основании страхового стажа, приобретенного на ее территории. У Татаренко отсутствует страховой стаж в РФ и РСФСР
, вся трудовая деятельность протекала в Республике Таджикистан.
«
"Обращение за назначением страховой пенсии по старости последовало после вступления в силу договора о сотрудничестве, поэтому отсутствуют основания для назначения пенсии по старости", - говорится в сообщении.
Министерство социальных отношений области уточняет, что сотрудники территориального управления соцзащиты находятся на связи с Татаренко. "Со своей стороны министерство во взаимодействии с территориальным управлением соцзащиты рассмотрело все возможности для оказания мер социальной поддержки. Как человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, в 2023 и 2024 годах ей была выделена помощь из областного и муниципального бюджетов", - поясняет минсоц.
Кроме того, министерство готово обеспечить Татаренко местом в учреждении стационарного обслуживания, а также предоставить помощь социального работника на дому. "Но от такой поддержки она отказалась в связи с тем, что у нее есть внук, который ей помогает", - добавляет министерство.
По данным Центрального районного суда Челябинска, 21 августа 2023 года Татаренко отказано в удовлетворении исковых требований о признании незаконным решения ОСФР по Челябинской области об отказе в установлении страховой пенсии по старости. Решение было обжаловано, но Седьмой кассационный суд общей юрисдикции решение районного суда оставил в силе.