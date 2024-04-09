В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких
В Москве задержали мужчину, залившего собутыльнику монтажную пену в рот
© Фото : Столичный СК/TelegramСотрудник СК РФ на месте преступления в подвале на Таганской площади в Москве
Сотрудник СК РФ на месте преступления в подвале на Таганской площади в Москве
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Тело мужчины с инородным веществом в легких нашли в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
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"9 апреля 2024 года в подвале одной из столичных организаций, расположенных на Таганской площади в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде травмы головы. В дыхательных путях потерпевшего обнаружено инородное вещество", — подчеркнули в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемого уже задержали, им оказался знакомый мужчины. В ближайшее время его доставят в отдел СК.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, при котором подозреваемый ударил потерпевшего и залил ему в рот монтажную пену.
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