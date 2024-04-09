https://ria.ru/20240409/pena-1938806269.html

В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких

В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких - РИА Новости, 09.04.2024

В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких

Тело мужчины с инородным веществом в легких нашли в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:44

2024-04-09T12:44

2024-04-09T17:14

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Тело мужчины с инородным веществом в легких нашли в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета."9 апреля 2024 года в подвале одной из столичных организаций, расположенных на Таганской площади в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде травмы головы. В дыхательных путях потерпевшего обнаружено инородное вещество", — подчеркнули в ведомстве.Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемого уже задержали, им оказался знакомый мужчины. В ближайшее время его доставят в отдел СК.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, при котором подозреваемый ударил потерпевшего и залил ему в рот монтажную пену.

https://ria.ru/20231027/napadenie-1905752290.html

москва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)