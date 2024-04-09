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В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких - РИА Новости, 09.04.2024
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12:44 09.04.2024 (обновлено: 17:14 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/pena-1938806269.html
В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких
В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких - РИА Новости, 09.04.2024
В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких
Тело мужчины с инородным веществом в легких нашли в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:44
2024-04-09T17:14
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Тело мужчины с инородным веществом в легких нашли в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета."9 апреля 2024 года в подвале одной из столичных организаций, расположенных на Таганской площади в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде травмы головы. В дыхательных путях потерпевшего обнаружено инородное вещество", — подчеркнули в ведомстве.Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемого уже задержали, им оказался знакомый мужчины. В ближайшее время его доставят в отдел СК.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, при котором подозреваемый ударил потерпевшего и залил ему в рот монтажную пену.
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россия
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в легких

В Москве задержали мужчину, залившего собутыльнику монтажную пену в рот

© Фото : Столичный СК/TelegramСотрудник СК РФ на месте преступления в подвале на Таганской площади в Москве
Сотрудник СК РФ на месте преступления в подвале на Таганской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте преступления в подвале на Таганской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Тело мужчины с инородным веществом в легких нашли в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
«
"9 апреля 2024 года в подвале одной из столичных организаций, расположенных на Таганской площади в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде травмы головы. В дыхательных путях потерпевшего обнаружено инородное вещество", — подчеркнули в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемого уже задержали, им оказался знакомый мужчины. В ближайшее время его доставят в отдел СК.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, при котором подозреваемый ударил потерпевшего и залил ему в рот монтажную пену.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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