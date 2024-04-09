https://ria.ru/20240409/pedagog-1938932672.html

На Кубани уволили педагога, ударившего кадета на уроке

На Кубани уволили педагога, ударившего кадета на уроке - РИА Новости, 09.04.2024

На Кубани уволили педагога, ударившего кадета на уроке

Педагог кадетской школы в Тимашевском районе на Кубани, который ударил ученика во время занятий, отстранен от педагогической деятельности и уволен, сообщили РИА РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:19

2024-04-09T19:19

2024-04-09T19:26

происшествия

краснодарский край

тимашевский район

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СОЧИ, 9 апр – РИА Новости. Педагог кадетской школы в Тимашевском районе на Кубани, который ударил ученика во время занятий, отстранен от педагогической деятельности и уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края. Ранее в региональном главке МВД агентству рассказывали, что проверяют информацию об учителе, который ударил кадета у доски во время занятий, после чего тот начал терять сознание. Как пояснили в министерстве образования края, инцидент произошёл 1 апреля на уроках математики у семиклассников. "В учреждение уже выезжала комиссия министерства с привлечением внештатного педагога-психолога Краснодарского края. Ведется служебное расследование. Учителя сразу же отстранили от педагогической деятельности, ему был объявлен выговор за несоблюдение должностной инструкции. Педагог уволен 6 апреля", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что сейчас ученик кадетской школы находится дома, медицинская помощь ему не потребовалось, сотрудники министерства образования находятся на связи с семьей ребенка.

https://ria.ru/20240116/uchitel-1921726393.html

https://ria.ru/20231222/izbienie-1917568716.html

краснодарский край

тимашевский район

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происшествия, краснодарский край, тимашевский район