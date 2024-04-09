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На Кубани уволили педагога, ударившего кадета на уроке - РИА Новости, 09.04.2024
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19:19 09.04.2024 (обновлено: 19:26 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/pedagog-1938932672.html
На Кубани уволили педагога, ударившего кадета на уроке
На Кубани уволили педагога, ударившего кадета на уроке - РИА Новости, 09.04.2024
На Кубани уволили педагога, ударившего кадета на уроке
Педагог кадетской школы в Тимашевском районе на Кубани, который ударил ученика во время занятий, отстранен от педагогической деятельности и уволен, сообщили РИА РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:19
2024-04-09T19:26
происшествия
краснодарский край
тимашевский район
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СОЧИ, 9 апр – РИА Новости. Педагог кадетской школы в Тимашевском районе на Кубани, который ударил ученика во время занятий, отстранен от педагогической деятельности и уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края. Ранее в региональном главке МВД агентству рассказывали, что проверяют информацию об учителе, который ударил кадета у доски во время занятий, после чего тот начал терять сознание. Как пояснили в министерстве образования края, инцидент произошёл 1 апреля на уроках математики у семиклассников. "В учреждение уже выезжала комиссия министерства с привлечением внештатного педагога-психолога Краснодарского края. Ведется служебное расследование. Учителя сразу же отстранили от педагогической деятельности, ему был объявлен выговор за несоблюдение должностной инструкции. Педагог уволен 6 апреля", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что сейчас ученик кадетской школы находится дома, медицинская помощь ему не потребовалось, сотрудники министерства образования находятся на связи с семьей ребенка.
https://ria.ru/20240116/uchitel-1921726393.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, тимашевский район
Происшествия, Краснодарский край, Тимашевский район
На Кубани уволили педагога, ударившего кадета на уроке

Педагога кадетской школы на Кубани, ударившего ученика во время занятий, уволили

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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СОЧИ, 9 апр – РИА Новости. Педагог кадетской школы в Тимашевском районе на Кубани, который ударил ученика во время занятий, отстранен от педагогической деятельности и уволен, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края.
Ранее в региональном главке МВД агентству рассказывали, что проверяют информацию об учителе, который ударил кадета у доски во время занятий, после чего тот начал терять сознание.
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Как пояснили в министерстве образования края, инцидент произошёл 1 апреля на уроках математики у семиклассников.
«
"В учреждение уже выезжала комиссия министерства с привлечением внештатного педагога-психолога Краснодарского края. Ведется служебное расследование. Учителя сразу же отстранили от педагогической деятельности, ему был объявлен выговор за несоблюдение должностной инструкции. Педагог уволен 6 апреля", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что сейчас ученик кадетской школы находится дома, медицинская помощь ему не потребовалось, сотрудники министерства образования находятся на связи с семьей ребенка.
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